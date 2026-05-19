Ni la piratería ni la censura. Uno de los grandes titanes de la industria lo tiene claro: lo que está matando al anime son los isekai

A pesar de que el anime está viviendo una nueva edad dorada gracias al streaming, en la industria no todo el mundo lo ve tan de color de rosa. La verdad es que el mundillo se está enfrentado a momentos bastante complicados, porque por un lado tenemos a los trabajadores sobre-explotados, por otro un relevo generacional que no termina de llegar, y además la siempre presente amenaza de la piratería.

Éramos pocos...

Pero aún así, para muchos profesionales de la industria, todas estas cuestiones no son el gran problema. Los anime isekai o, más bien, la saturación de ellos, sí lo son.

Ese es el resultado del informe financiero para 2026 de Kadokawa, uno de los grandes titanes del mundo del manga y el anime. La corporación se encarga de la producción y distribución de series y películas, e incluso videojuegos, y es una de las grandes compañías del medio, pero que este año fiscal ha visto que su rentabilidad se desplomaba un 51,6% frente al año anterior.

Uno de los factores para este retroceso, según la compañía, es que el anime se ha vuelto demasiado dependiente de obras con una narrativa predecible y fórmulas gastadas que saturan el mercado. Específicamente, el tipo de animes isekai de fantasía que repiten una y otra vez los mismos esquemas.

"Existe una dependencia excesiva en patrones rentables, con una preferencia hacia los géneros que han dado resultados, como los trabajos de tipo Narou e Isekai", señala el informe de Kadokawa sobre los factores que han ido deteriorando los beneficios.

Para ser justos, los animes isekai no es que sean una novedad, y ya hace unas décadas tuvimos series exitosísimas como 'Fushigi Yugi', 'Inuyasha' o 'La visión de Escaflowne' que explotaban de miedo estos tropos. Pero a partir de los 2010 con la llegada de fenómenos como 'Sword Art Online', 'Re: Zero' o 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' parece que la cosa se ha salido de madre y ahora este tipo de animes llegan por decenas cada nueva temporada.

Es el género de moda, y en Japón siguen siendo una obsesión, así que es natural que todos los estudios estén intentando sacar tajada y encontrar el próximo gran bombazo. Eso sí, es la cabeza de turco actual, porque al fin y al cabo los géneros de anime van por modas según la década, aunque esta vez a la industria le está costando romper el ciclo.

Kadokawa ya está tomando cartas en el asunto. La compañía ha confirmado que va a reforzar sus controles de calidad y ampliar los géneros de los animes que producen, priorizando la originalidad y la viabilidad a largo plazo en lugar de subirse a la moda del momento. Vamos, a centrarse en producir buenas historias sin intentar seguir una tendencia, y trabajar como hormiguitas para conseguir resultados a largo plazo.

Esperemos que más estudios vayan tomando notas. Aunque sabemos que los isekai llevan décadas por nosotros, y aunque se desgaste la moda, siempre seguirán adelante de una manera u otra.

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