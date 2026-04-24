Primer vistazo a 'Scooby-Doo: Origins', la serie de Netflix que narrará el primer caso de los míticos personajes de Hanna-Barbera

Va a ser muy, pero que muy difícil que una nueva versión de las aventuras de 'Scooby-Doo' supere a las dos exquisitas —y terriblemente infravaloradas— majaderías escritas para la gran pantalla por James Gunn y estrenadas en 2002 y 2004 bajo la batuta de Raja Gosnell, pero esto no está reñido con que podamos dar un voto de confianza a la serie sobre el gran danés y sus colegas investigadores que la gente de Netflix se encuentra cocinando ahora mismo.

Scooby-Doo, where are you?

Después de saber que el proyecto estaba en marcha, la Gran N del streaming nos ha permitido echar un primer vistazo al reparto —aunque no hay ni rastro del perrete protagonista— y conocer el título de la producción. Este, tremendamente original —nótese la ironía— no será otro 'Scooby-Doo: Origins' y, tal y como sugiere, narrará la formación y la primera investigación paranormal —o no— del grupo conocido como Mystery Inc.

Según cuentan en Deadline, el show se ambientará durante el último campamento de verano de los viejos amigos Shaggy y Daphne , quienes se ven envueltos en un misterio relacionado con un cachorro perdido de gran danés que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural. Juntos, con Velma y Freddy —la científica y el guaperas del grupo—, deberán resolver un caso que les amenaza con exponer todos sus secretos.

En lo que respecta al elenco de la serie, creada y escrita por Josh Appelbaum y Scott Rosenberg —'Life on Mars'—, este estará encabezado por Mckenna Grace, Tanner Hagen, Abby Ryder Fortson y Maxwell Jenkins, quienes darán vida a Daphne, Shaggy, Velma y Freddy respectivamente. Junto a ellos, Paul Walter Hauser está también acreditado en un papel que, por el momento, se está guardando en secreto.

Por el momento no hay una fecha de estreno cerrada para una 'Scooby-Doo: Origins' que acaba de arrancar su rodaje en Atlanta y que llegará a nuestras pequeñas pantallas a lo largo del próximo 2027.

En Espinof | Las 10 mejores películas de 2026… por ahora

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026