Últimos días para ver en Netflix esta comedia sobrenatural del autor de 'One-Punch Man' que compite con uno de los mejores animes de la década

En Occidente aún estamos tratando de pillarle el tranquillo a los live action de anime, pero en Japón son expertos en sacarlos como churros. Incluso de esos que es complicadísimo imaginarse con actores de carne y hueso, y uno de los ejemplos más claros con todas sus movidas paranormales y de espíritus pasados de rosca es 'Mob Psycho 100'. Pero por intentarlo, que no quede.
Brócolis gigantes y fantasmas trasnochados
'Mob Psycho 100' es la hermana pequeña de 'One-Punch Man', también de ONE, y sigue a un joven psíquico llamado Shigeo Kageyama, también conocido como "Mob". Mob es un chaval muy introvertido que no consigue conectar con nadie y que trata de no tener demasiadas emociones para mantener sus descomunales poderes a raya.
El único que conoce su secreto es Reigen Arataka, un timador de tomo y lomo que finge ser un poderoso medium y que ha encontrado un filón con Mob, ya que lo utiliza para resolver los casos de sus clientes. A pesar de que trata pasar desapercibido, Mob termina atrayendo la atención de una secta local, agentes del gobierno y los fantasmas que rondan su ciudad, en una locura paranormal divertidísima.
Además del anime de Bones, 'Mob Psycho 100' también tuvo su propia serie en acción real estrenada en 2018. Y si tres temporadas de anime se nos hacen un poco cuesta arriba, el live action nos resume toda la historia de Mob en tan solo 12 episodios. Por ahora está disponible en Netflix, pero el próximo 21 de mayo deja la plataforma, así que estamos en tiempo de descuento para ponernos al día.
Siendo sinceros, el anime de 'Mob Psycho 100' es la mejor manera de entrar a la historia, porque la serie de acción real anda bastante limitada en cuanto a CGI y efectos especiales. Aún así, es sorprendentemente fiel al material original y maneja muy bien a los personajes, especialmente Tatsuomi Hamada como Mob y Kazuki Namioka como Reigen.
En Espinof | No todo es 'Dragonball Evolution'. 5 live action de anime que demuestran que los remakes pueden ser la caña (y se pueden ver en streaming)
En Espinof | 'Naruto' casi tuvo su propio live action de Hollywood en los 2000. Una saga que quería ser "la próxima Harry Potter" y que se habría estrellado sin frenos
Ver 0 comentarios