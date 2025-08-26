'Lupin III' casi tuvo su propio live action en los 90 con Jim Carrey como protagonista. "Una locura" con ninjas, robots, platillos volantes y un gran golpe a la Casa Blanca

Hay muchos manganimes que se prestan bien a saltar a la acción real, y 'One Piece' desde luego que no era uno de ellos. Pero ahora que Hollywood se ha soltado y parece que por fin ha dado con la tecla con los remakes de anime, parece que pronto tendremos 'Naruto' y más franquicias pasándose al live action.

Pero lo cierto es que la fascinación de Hollywood con el anime viene de lejos, y ya en la década de 1990 hubo intentos para hacer una película de 'Lupin III'.

Retrocedamos un poquito

Lo cierto es que, dentro de lo que cabe, 'Lupin III' se prestaría bien a tener una película en acción real y de hecho los japoneses se atrevieron en 2014 (con resultados un poco irregulares, eso sí). Pero allá por 1997 los engranajes de Hollywood se pusieron en marcha y el candidato ideal para encarnar a Arsène Lupin III era Jim Carrey.

Así lo ha confirmado el que iba a ser el guionista del proyecto Peter Briggs a través de su cuenta de Bluesky. Según Briggs, trabajó en el libreto para Tsui Hark junto con el productor A. Kitman Ho allá por 1997, pero al final la cosa se fue retrasando y Ho terminó perdiendo los derechos de 'Lupin III', con lo que la película se quedó para siempre en el limbo.

"Era una adaptación en acción real de 'Lupin III', la habríamos hecho con Jim Carrey. Alex Ho (un hombre encantador), perdió los derechos y nunca pasó. Es el guión más loco que he escrito en la vida", reveló Briggs.

Lo cierto es que Carrey había sido una opción fantástica para Lupin. Venía de estrenar 'Ace Ventura', 'La Máscara' y 'Mentiroso compulsivo', en las que ya había demostrado que tenía arte de sobra para la comedia y manierismos para para un tren. Y hoy en día también sabemos que Carrey tiene muchísimo más registro y podría haberle dado muchos matices a su Lupin, además de que da bastante el pego físicamente.

Por lo visto, la película en acción real de 'Lupin III' habría combinado elementos de diferentes películas de anime, incluyendo 'El misterio de Mamo', 'Albatross, alas de la muerte' e incluso 'El castillo de Cagliostro'. Según Briggs, "ninguna animación de Lupin ha llegado al nivel de locura que teníamos", y reconoce que se sorprendió al reconocer algunos elementos de su guión en 'Lupin III: The First'.

"Tenía un flashback con un golpe del abuelo de Lupin en París, un robo en la Casa Blanca, una escena en la Antártida con Fukiko, el robo de las joyas de la Corona en Londres perpetrado por robots, una pelea en una guarida subterránea en París, otro golpe en Venecia, una persecución entre Lupin y unos robots en Marruecos..." explicó el guionista en otro post. "Ninjas contra Goemon en un monasterio, un platillo volante abduciendo el Orient Express, y un climax loquísimo en el Monte Everest. Y apenas rozo la superficie. Estaba escribiendo 'Hellboy' a la vez y casi me da un parraque".

El proyecto, sin embargo, no llegó a ninguna parte. Y aunque lo cierto es que Carrey haría un papelote, teniendo en cuenta cómo era el Hollywood de los 90 la cosa podría haber salido muy bien o muy, muy mal. Quizás nos habría dado una comedia de acción espectacular de esas que pasan a la historia, o quizás tendríamos otro desastre al nivel de 'Dragonball Evolution', nunca lo sabremos.

Según Briggs, en su momento no se habló de más posibles fichajes y él estaba demasiado estresado como para pensar en actores, aunque reconoce que Keanu Reeves habría sido una opción interesante para el samurai Goemon. Briggs, por su parte, reconoce que le encantaría que su guión terminase convirtiéndose en un anime... Y que si alguien tiene un contactillo con alguien en la industria, está dispuesto a volver al ruedo.

