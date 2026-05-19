Japón pierde uno de sus monumentos más emblemáticos: solo quedan unos meses para poder visitar el icónico Gundam de Odaiba

En realidad no llevaba tanto tiempo con nosotros, pero el Gundam de Odaiba ya se había convertido en una pieza emblemática de Tokio. Se trata de una estatua a tamaño real del Unicorn Gundam, que lleva instalada en DiverCity Tokyo Plaza desde septiembre de 2017 y que pronto se despedirá definitivamente.

El final de una era

Se trata de una réplica a tamaño real del mobile suit principal del anime 'Mobile Suit Gundam Unicorn', que adaptaba la serie de novelas de Harutoshi Fukui y arrancó en 2010 con una nueva historia ambientada en la línea temporal del Universal Century.

Para los fans de los mechas, y especialmente para los seguidores de 'Gundam', la monumental estatua se había convertido en una visita obligatoria. Aunque simplemente es una parada que merecía la pena hacer si estábamos por Tokio para admirar esta réplica de 19,7 metros de alto, poniendo en contexto lo impresionantes que son los robots del anime.

Por desgracia, si aún teníamos pendiente la visita, es mejor darnos prisa. Como han anunciado desde Bandai Namco, el Unicorn Gundam se despedirá a finales de agosto de 2026 tras ocho años y once meses en exposición. Para celebrar sus últimos meses, la estatua va a ser decorada y se van a celebrar varios eventos conmemorativos, pero después será desmantelada.

Anteriormente ocupó el mismo lugar una réplica de 18 metros del RX-78-2 Gundam, así que es posible que más adelante llegue un nuevo modelo de series más recientes para convertirse en otro monumento icónico de Tokio. Al fin y al cabo, la franquicia celebrará su 50 aniversario en 2029, con lo que sería una pena que la ciudad perdiera para siempre sus mobile suits.

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