105 millones de visualizaciones. La película de Netflix que sólo dura 90 minutos y ya es una de las más vistas de todos los tiempos

Netflix ya puede sumar otra película más a la no tan amplia lista de películas que han conseguido más de 100 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días disponible en la plataforma. De hecho, 'Depredador dominante' solamente ha necesitado 24 días para alcanzar la extraordinaria cifra de 105,3 millones de visualizaciones y entrar entre las más vistas de todos los tiempos en Netflix.

'Depredador dominante' es un thriller de supervivencia que ni siquiera llega a los 90 minutos de duración antes de que aparezcan los título de crédito finales. Tampoco hacía falta realmente más para contarnos este enfrentamiento extremo entre Charlize Theron y un retorcido Taron Egerton en las profundidades de Australia.

Un éxito aplastante

Los 10,6 millones de visualizaciones adicionales que 'Depredador dominante' sumó durante la semana del 11 al 17 de mayo de 2026 han sido determinantes para que supere la siempre difícil barrera de los 100 millones, convirtiéndose así en la segunda película de Netflix en 2026 que lo logra -la primera en hacerlo fue 'El botín', el notable thriller liderado por Matt Damon y Ben Affleck-.

Escrita por Jeremy Robbins y dirigida por Baltasar Kormákur, 'Depredador dominante' también ha conseguido una recepción moderadamente positiva por parte de la crítica, ya que consigue un 66% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Tampoco es que eso sea garantía de nada, pero al menos sí deja claro que ha gustado más de lo habitual entre las películas originales de Netflix. No es mi caso, pues creo que arranca con interés, pero llega un punto en el que se vuelve demasiado repetitiva.

Ahora habrá que ver si a 'Depredador dominante' le queda suficiente impulso como para entrar en el Top 10 histórico de películas Netflix. Para lograrlo necesita superar los 138 millones que consiguió 'Damsel' en 91 días, pero personalmente creo que no llegará a tanto, pues sumar 33 millones más de visionados cuando el interés hacia ella ya está en clara caída se antoja misión imposible.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026