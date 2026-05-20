'Anatomía de Grey' tendrá un nuevo spin-off por sorpresa. Aún no sabemos cómo se unirán, pero su localización promete dar un giro a la serie

Después de 22 temporadas de 'Anatomía de Grey', la cosa aún sigue teniendo carrete de sobra para enganchar al público: ni la llegada de nuevas propuestas de 'The Pitt' ni el abandono de algunas de sus estrellas hacen que el público deje de comérsela con patatas, y a estas alturas abandonar sería una temeridad. Tanto, que lo que Shonda Rhimes y el resto del equipo están haciendo en su lugar es apretar el acelerador hasta el fondo.

Anatomía de un éxito

Ahora, tal y como informa Variety, 'Anatomía de Grey' se diversifica y tendremos, en la temporada 2026-2027, un nuevo spin-off basado en un hospital rural de Texas, un concepto tremendamente americano: el único lugar donde curarse en kilómetros a la redonda. Aún nadie sabe si tendrá algún tipo de conexión con la serie original (es lo suyo) o si aparecerán personajes de vez en cuando para aupar las audiencias al principio.

Si de algo sabe 'Anatomía de Grey' es de spin-offs, porque este será el cuarto tras 'Sin cita previa', 'Estación 19' y 'Anatomía de Grey: B-team'. Ahora mismo todos ellos han terminado y es un momento ideal para iniciar otra intentona más de conquistar al público en esta nueva serie que dirigirá Meg Marinis, showrunner de la serie original desde 2024, junto a la propia Rhimes.

"Estoy increíblemente emocionada de expandir el universo 'Anatomía de Grey'. Esta oportunidad traerá nuevos personajes e historias a la vida que encarnará el mismo corazón, emoción y conexión que las audiencias llevan adorando de 'Grey' durante más de dos décadas, y en mi estado natal de Texas", afirma la creadora, dando las gracias a Rhimes por crear ese mundo. Por si fueran pocas series de médicos, ahora nos vamos al estilo rural.

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