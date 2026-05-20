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'Anatomía de Grey' tendrá un nuevo spin-off por sorpresa. Aún no sabemos cómo se unirán, pero su localización promete dar un giro a la serie

No sabemos si Ellen Pompeo tendrá tiempo para pasarse por Texas a saludar al nuevo equipo, pero debería

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Después de 22 temporadas de 'Anatomía de Grey', la cosa aún sigue teniendo carrete de sobra para enganchar al público: ni la llegada de nuevas propuestas de 'The Pitt' ni el abandono de algunas de sus estrellas hacen que el público deje de comérsela con patatas, y a estas alturas abandonar sería una temeridad. Tanto, que lo que Shonda Rhimes y el resto del equipo están haciendo en su lugar es apretar el acelerador hasta el fondo.

Anatomía de un éxito

Ahora, tal y como informa Variety, 'Anatomía de Grey' se diversifica y tendremos, en la temporada 2026-2027, un nuevo spin-off basado en un hospital rural de Texas, un concepto tremendamente americano: el único lugar donde curarse en kilómetros a la redonda. Aún nadie sabe si tendrá algún tipo de conexión con la serie original (es lo suyo) o si aparecerán personajes de vez en cuando para aupar las audiencias al principio. 

Si de algo sabe 'Anatomía de Grey' es de spin-offs, porque este será el cuarto tras 'Sin cita previa', 'Estación 19' y 'Anatomía de Grey: B-team'. Ahora mismo todos ellos han terminado y es un momento ideal para iniciar otra intentona más de conquistar al público en esta nueva serie que dirigirá Meg Marinis, showrunner de la serie original desde 2024, junto a la propia Rhimes.

Llevo años siendo fan de 'Anatomía de Grey', pero creo que 'The Pitt' demuestra que el tiempo le ha pasado factura. Es hora de cambiar el chip antes de que sea tarde
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Llevo años siendo fan de 'Anatomía de Grey', pero creo que 'The Pitt' demuestra que el tiempo le ha pasado factura. Es hora de cambiar el chip antes de que sea tarde

"Estoy increíblemente emocionada de expandir el universo 'Anatomía de Grey'. Esta oportunidad traerá nuevos personajes e historias a la vida que encarnará el mismo corazón, emoción y conexión que las audiencias llevan adorando de 'Grey' durante más de dos décadas, y en mi estado natal de Texas", afirma la creadora, dando las gracias a Rhimes por crear ese mundo. Por si fueran pocas series de médicos, ahora nos vamos al estilo rural.

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