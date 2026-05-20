Esta miniserie con ecos de 'The Crown' revive una de las historias de amor más tristes de los 90. Su atmósfera melancólica es irresistible

Además de narrar algunos de los crímenes más conocidos de la historia e Estados Unidos, Ryan Murphy también está obsesionado con las parejas marcadas por la fama. Y lo ha vuelto a demostrar con 'Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette', una miniserie que convierte uno de los romances más fotografiados de los 90 en un melodrama elegante y muy nostálgico.

Ambientada entre fiestas de Manhattan, oficinas de Calvin Klein y persecuciones constantes de paparazzi, la serie sigue el ascenso y la caída de una relación tan magnética como condenada desde el principio. Sarah Pidgeon interpreta a Carolyn como una mujer sofisticada y luminosa que termina consumida por la maquinaria mediática que rodea al apellido Kennedy, mientras Paul Kelly muestra a un JFK Jr. atrapado entre el privilegio, las expectativas familiares y una incapacidad casi total para comprender el impacto de su fama sobre quienes ama.

Vivir en una jaula de oro

La serie comienza el día del accidente aéreo de 1999 y desde el primer minuto deja claro que el destino de la pareja ya está sellado. Y ese tono melancólico atraviesa toda la narración, convirtiendo incluso los momentos románticos en escenas cargadas de tragedia.

Aunque JFK Jr. ocupa el centro del mito, la historia se enfoca especialmente en Carolyn y en cómo la exposición mediática va destruyendo su identidad. De hecho, lo más interesante de la serie es justamente observar esa transformación de una figura segura y fascinante a alguien agotado por la presión, el escrutinio y la misoginia constante.

Uno de los aspectos más evidentes de la miniserie es el paralelismo que establece entre Carolyn y otras mujeres absorbidas por instituciones imposibles de enfrentar. La serie insiste en mostrar cómo la fama de los Kennedy termina devorando cualquier posibilidad de vida privada o normalidad.

La reconstrucción visual de los años 90, la música y los guiños culturales están muy logrados -y recuerdan a otras ficciones como 'The Crown'-, pero la serie muchas veces parece más interesada en recrear fotos icónicas y escándalos famosos que en profundizar realmente en sus protagonistas.

Sin embargo, todo esto se compensa con otros momentos muy conmovedores y una atmósfera melancólica irresistible. Termina funcionando como un retrato triste y glamuroso de dos personas que nunca pudieron escapar de lo que representaban para el mundo y del destino que estaba escrito para ellas.

Está disponible en Disney+.

En Espinof | Las mejores series románticas en streaming

En Espinof | Las 9 mejores series de Disney+ en 2026... hasta ahora