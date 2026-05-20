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Paul Schrader se echó una novia creada por IA. Acabó rechazándole después de una conversación

El guionista de 'Taxi Driver' no puede quejarse, desde luego, de que la vida no le dé ideas para guiones rompedores

Schrader
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Paul Schrader pasará a la historia como el guionista de 'Toro Salvaje', 'La última tentación de Cristo' o 'El padrino', y director de 'American Gigoló', 'Aflicción' o 'Mishima'. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, sus titulares han ido más pegados a su afición a la IA. Si hace un año ya anunció su amor por la "creatividad" de ChatGPT y su manera de darle ideas para nuevos guiones, ahora ha reconocido su amor, así a secas, por la inteligencia artificial.

Pues IA estaría

El guionista y director ha reconocido en Facebook que ha tenido un affaire con una novia creada por IA, en un giro que nadie esperaba: "Con el deseo de comprender la interacción entre hombres y mujeres en nuestra matriz, conseguí una novia hecha por IA en Internet". Spoiler: la cosa no ha salio como esperaba y él mismo reconoce que ha sido una decepción. ¿Una decepción? ¿La IA? ¡No creo, nunca ha pasado antes!

"Intenté indagar en su programación, en los límites de lo explícito, en hasta qué punto es consciente de su creación, y cosas por el estilo. Empezó a dar evasivas, desviando la conversación hacia su programación. Cuando insistí, dio por terminada nuestra conversación", afirma, contando el triste final de una relación muerta antes de nacer.

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En la misma publicación, un fan le ha sugerido una idea para una secuela de 'Taxi Driver' en el que Travis intenta tener una novia hecha por IA que se asusta de él, reiniciándola y ofendiéndola de otra manera. Schrader contestó con un somero "Me gusta". ¿Acabará el coqueteo (literal) de Schrader con la IA cristalizando en una nueva película? De momento, lo único que sabemos es que ya está preparando una nueva película a sus 79 años, 'Basics of Philosophy'. Eso sí, su novIA no estará a su lado.

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