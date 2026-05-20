Parece una comedia británica pero me ha hecho llorar a mares. Es un punto de encuentro maravilloso entre el humor absurdo y la melancolía

¿A quién no le va a gustar un buen drama británico capaz de equilibrar a la perfección la melancolía y la comedia? Porque eso es precisamente lo que consigue 'The Ballad of Wallis Island', la película de James Griffiths. Ambientada en una pequeña isla ficticia de la costa británica, esta historia sobre músicos frustrados, viejos amores y conexiones inesperadas mezcla el humor más excéntrico del Reino Unido con una sensibilidad única.

Lo que comienza como una comedia de personajes llena de silencios incómodos, chistes absurdos y conversaciones delirantes acaba convirtiéndose en un relato sorprendentemente tierno sobre la soledad, el duelo y la necesidad de sentirse acompañado.

Una isla perdida y un concierto

Herb McGwyer, un músico de folk venido a menos, llega a Wallis Island creyendo que va a ofrecer un concierto como cualquier otro. Pero nada más desembarcar descubre que el lugar aislado y remoto está gobernado por la energía caótica de Charles, un fan obsesivo y entrañablemente torpe que lo recibe con un entusiasmo excesivo y comentarios absurdos. El viaje pronto deja claro que la experiencia será mucho más incómoda de lo que esperaba.

Gran parte del encanto de la película recae sobre Tim Key y su interpretación de Charles, un personaje que parece salido de la tradición británica de figuras tan excéntricas como Alan Partridge o David Brent. Sus chistes malos, su ansiedad social constante y su necesidad desesperada de agradar generan algunos de los momentos más divertidos de la película, pero también los más tristes. Bajo su fachada cómica se esconde una profunda sensación de soledad que acaba siendo el corazón de la historia.

La gran sorpresa llega cuando Herb descubre que Charles también ha invitado a Nell Mortimer, su antigua compañera y expareja, interpretada por Carey Mulligan. La química artística entre ambos sigue intacta, pero también las heridas del pasado. Y la película utiliza esa reunión para explorar cómo algunas relaciones nunca terminan del todo, incluso cuando la vida continúa y parece demasiado tarde para recuperar lo que ya fue.

Además, el guion está repleto de humor muy británico: juegos de palabras absurdos, conversaciones incómodas y detalles cotidianos convertidos en gags. Desde una bolsa de Monster Munch usada como “camerino” hasta discusiones sobre un grifo que gotea, la película encuentra comicidad en lo mínimo. Pero Griffiths consigue que esos mismos elementos terminen adquiriendo una inesperada carga emocional conforme avanza la historia.

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Aunque el público llegue esperando una feel good movie ligera, la película acaba tocando temas mucho más sensibles de lo que parece inicialmente. La música folk, las escenas nocturnas iluminadas con calidez y el sentimiento constante de nostalgia convierten a Wallis Island en una historia profundamente humana sobre personas rotas intentando conectar entre sí. Y ahí está su mayor logro: hacer reír mientras deja un nudo en la garganta.

La tenéis en Movistar Plus+.

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