Las 13 mejores series británicas y dónde verlas en 2026

Como amante de la televisión, no veáis la envidia que me da la maquinaria televisiva británica. No es que en España no hagamos magníficas series, pero es que los del Reino Unido no paran de sacar producciones... bastantes de las cuales se antojan absolutamente imprescindibles para todo seriéfilo.

A very British List

Por tanto, hoy nos hemos puesto el monóculo y el bombín y nos hemos metido en nuestras plataformas y os traemos las 13 mejores series británicas que podemos ver ahora mismo en streaming. Desde clasicazos como 'Poirot' a algunas de las últimas joyazas como 'Adolescencia' o la maestría de drama de época en forma de 'Downton Abbey'.

Eso sí, lamentablemente y como suele pasar, es prácticamente imposible encontrar series anteriores a 2010 en streaming en nuestro país, por lo que lo mismo la lista se hace un poco más corta de lo que me hubiera gustado ante la ausencia de grandísimos clásicos en plataformas. Aún así he hecho alguna trampilla... pero no adelantemos acontecimientos.

Por otro lado, siguiendo con artículos nacionales, estas son las mejores series españolas en streaming, así como las mejores ficciones televisivas francesas, argentinas y nórdicas; y si buscas mercados emergentes, estas son las series mejor valoradas de Corea del Sur y Turquía. ¿Más recomendaciones? pues tenemos las mejores series de la historia. Arrancamos.

Adolescencia (Adolescence, 2025)

Adolescencia

Creada por Jack Thorne y Stephen Graham | Reparto: Stephen Graham, Owen Cooper, etc. | 1 temporada

Comenzamos con el fenómeno absoluto de 2025. Cuatro episodios con repartazo y plano secuencia que nos cuenta la historia de un crimen y un chaval de 13 años como principal sospechoso. Desoladora de comienzo a final.

Se puede ver en Netflix | Crítica

Podría destruirte (I May Destroy You, 2020)

Creada por Michaela Coel | Reparto: Coel, Paapa Essiedu y Weruche Opia| temporadas

Han pasado ya seis años desde que la viéramos y reconozco que todavía no me recupero del todo de la catarsis que supuso esta miniserie de Michaela Coel en la que explora con toda su rabia temas como relación, consentimiento y muchos más.

Se puede ver en HBO Max | Crítica

The Crown (2016-2023)

Creada por Peter Morgan | Reparto: Claire Foy, Olivia Colman, etc. | 6 temporadas

Vaya joya en forma de ambicioso biopic nos ha dejado Netflix en la que todavía, para mí, es la mejor serie que han hecho desde la plataforma. Peter Morgan desgrana la monarquía británica y el reinado de Isabel II a lo largo de las décadas en una reconstrucción que, si bien a veces mira para otro lado con ciertas polémicas, resulta exquisita.

Se puede ver en Netflix | Crítica

Fleabag (2016-2019)

Creada por Phoebe Waller-Bridge | Reparto: Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Andrew Scott | 2 temporadas

Otra cosa no, pero a los británicos no se les puede ganar cuando se ponen a dar oportunidades a comedias pequeñas pero potentísimas. Una comedia ácida, irreverente y sinvergüenza protagonizada y creada por una de las voces más estimulantes de los últimos tiempos.

Ver en Prime Video | Crítica

Black Mirror (2011-...)

Creada por Charlie Brooker

Su misma característica de antología hace de esta mordaz mirada a la distopía en el que nos sumerge la tecnología es ya todo un clásico de la televisión. Con episodios peores y otros que son, simplemente, una obra maestra de la ciencia ficción, tenemos pesadillas para rato.

Sherlock (2010-2017)

Creada por Steven Moffat y Mark Gatiss | Reparto: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman | 4 temporadas

La actualización del detective más icónico y más adaptado de la historia por parte de Moffat y Gatiss nos ha llevado por casos más enrevesados que de costumbre pero que nos han mantenido pegadísimos a la pantalla. Sobre todo por el buen hacer de Cumberbatch y Freeman como los protagonistas.

Se puede ver en Prime Video | Crítica

Downton Abbey (2010-2015)

Creada por Julian Fellowes | Reparto: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, etc

Probablemente la serie de época más influyente del siglo XXI. Un magnífico drama que sigue, a su vez, la tradición de las que les precedieron en la televisión británica con una saga de amoríos, tramas palaciegas, tragedias, alegrías, tacitas y todo lo que necesitamos de una serie de este género.

The Office (2001-2003)

Creada por Ricky Gervais | Reparto: Ricky Gervais, Martin Freeman, etc. | 2 temporadas

Los originales. Rechace imitaciones a pesar de tener la americana es otra obra maestre. Sinceramente, podría haber llenado la lista de las pequeñas series con las que Gervais nos ha alegrado durante la década de los dosmil, pero lamentablemente la mayoría no están en streaming. Afortunadamente la que sí que está es esta mirada incómoda y divertida al mundo laboral. Una joyaza de la comedia.

Se puede ver en Prime Video | Crítica

Orgullo y prejuicio (Pride & Prejudice, 1995)

Creada por Andrew Davies | Reparto: Jennifer Ehle y Colin Firth | 1 temporada

Probablemente, la mejor adaptación de la inmortal novela de Jane Austen. Al menos, una de las más laureadas e influyentes. Un casting perfecto, una ambientación extasiante y todos los ingredientes para dejarnos enamorados de los protagonistas.

Se puede ver en Prime Video | Crítica

El inspector Morse (1987-1993)

Creada por Colin Dexter | Reparto: John Thaw, Kevin Whately, James Grout, etc. | 8 temporadas

Los estadounidenses tienen a Colombo como sinónimo de sabueso detectivesco y los británicos tienen a Endeavour Morse. El veterano inspector de policía, el mejor del valle del Támesis, protagoniza este procedimental a base de telefilmes (como 'Colombo') y que ha generado precuelas y spin-offs para delicia de los fans del buen misterio.

Se puede ver en Prime Video

Poirot (1989-2013)

Creada por Clive Exton | Reparto: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson | 13 temporadas

Como grandes fans del misterio clásico que somos en casa, no veáis cómo entra de bien la adaptación televisiva del detective de Agatha Christie. Si bien ya las últimas temporadas se notaban ligeramente desfasadas, David Suchet es, probablemente, quien mejor ha encarnado a Poirot.

Se puede ver en Filmin y Prime Video | Crítica

Yo, Claudio (I, Claudius, 1976)

Creada por Martin Lisemore, Joan Sullivan, Herbert Wise y Jack Pulman | Reparto: Derek Jacobi, Sian Philips, John Hart, Brian Blessed, George Beker | 1 temporada

Sí. Ahora mismo no está en streaming. Pero es que no se puede quedar fuera la que probablemente sea la mejor serie de la historia de la televisión. Así que, en lo que esperamos que este formidable drama ambientado en el Imperio Romano reaparezca por las plataformas junto os lo dejo como la recomendación que debéis degustar en cuanto esté.

No disponible actualmente en streaming | Crítica

Doctor Who (1963-1989, 2005-...)

Creada por Russell T. Davies | Reparto: Ncuti Gatwa, Matt Smith, David Tennant, etc. | 26 + 15 temporadas

La serie más longeva de todas las que tenemos aquí y toda una institución que ha acompañado por las tardes a generaciones enteras. Las aventuras por el espacio y el tiempo de este Amo del tiempo han pasado por todo tipo de hitos de calidad pero siempre ofreciendo una aventura estupenda para toda la familia.

Ver en Disney+ (solo las dos últimas temporadas)

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