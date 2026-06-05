Por qué el regreso de 'Scary Movie' ha dado en el clavo: "Un chiste malo no hace gracia, pero con 10 te meas"

En un momento donde el cine de terror está alcanzando nueva relevancia y éxito, además del regreso de un montón de franquicias como puede ser la de Scream, casi se podía predecir el regreso de Scary Movie. Incluso aunque el cine de parodias acabase implosionando a base de abusar de sí mismo.

Hollywood ha dado de nuevo una oportunidad a los hermanos Wayans para que hagan su propia secuela legado con 'Scary Movie'. Una nueva película que haga chanza incorrecta e inconsciente del resto de secuelas legados, así como de fenómenos actuales como 'Déjame salir' ('Get Out') o 'Los pecadores' ('Sinners').

Entre parodias y porros se ve la vida pasar

¿Es capaz esta sexta 'Scary Movie' de recuperar no sólo a la franquicia sino también todo el género de las spoof movies? No según Alejandro G. Calvo en su crítica, pero él mismo reconoce que no es muy fan de la saga y su manera de mezcla las parodias con "la comedia fumeta".

Las parodias tienen un complicado equilibrio, pero también tienen una capacidad para entretener difícil de resistir porque "la risa te engancha". Si según Calvo "un chiste malo no hace gracia, pero con 10 te meas", es difícil pasar un mal rato. Aun así, para el crítico la saga ha hecho más gracia cuando reemplazaron a los Wayans por veteranos de la spoof movie como David Zucker, pero esta vez "han dado en el clavo".

"Como no me esperaba mucho, la he encontrado realmente divertida". Tomando tanto el cine de terror de los últimos 13 años como el regreso de 'Scream' de 2022, este reboot da dos giros extra a la burla de las recuelas y al terror elevado moderno. Acumulando sketches acaban funcionando, aunque sin ser demasiado rupturista o revolucionaria.