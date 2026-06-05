La película más brutal de 'Dragon Ball Super' regresa a cines. Goku y Broly se enfrentan de nuevo en la pantalla grande, aunque será una cita tremendamente limitada

Ya va siendo tradición que en verano vuelvan los ciclos de anime a muchos cines, y además de nuestra dosis anual de Studio Ghibli también podremos ver 'Akira' en pantalla grande próximamente. Pero la cita de anime en cines no se queda ahí, porque también vamos a poder ver de nuevo 'Dragon Ball Super: Broly'. la película de la franquicia más aclamada por los fans.

Un duelo que ver a lo grande

'Dragon Ball Super: Broly' marcó un antes y un después para la franquicia, con el director Tatsuya Nagamine al mando y una animación tremenda que nos dejó dando palmas con las orejas. Además de recuperar para el canon actual a Broly, que en su momento apareció en otra película de la saga, nos dio un espectáculo arrollador que se convirtió en el mayor éxito en cines de 'Dragon Ball' hasta el momento.

En España, 'Dragon Ball Super: Broly' también fue un éxito en taquilla que llegó a recaudar más de un millón de euros en su fin de semana de estreno. Y si nos la perdimos en su momento ahora vuelve a los cines, aunque de manera muy limitada.

Selecta Visión ha confirmado mediante nota de prensa nuestra cita veraniega con 'Dragon Ball' en los Cines Verdi de Madrid. La película de anime se podrá ver en estas salas los días 12, 13 y 14 de junio, tanto en versión original en japonés como con doblaje en castellano. Las entradas ya están a la venta online, por si la Fiesta del Cine no es suficiente y queremos completar la semana a golpe de Kamehameha.

'Dragon Ball Super: Broly' es una película canon que se ambienta justo tras el Torneo del Poder con el que se despidió la serie de anime. Arranca cuando aparece un saiyan desconocido llamado Broly, quien sobrevivió a la destrucción de su planeta y ahora tiene una deuda que saldar.

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