Vuelve a cines una de las mejores películas de ciencia ficción. Un pilar del cyberpunk con la moto más homenajeada de la historia

Últimamente estamos de suerte con los clásicos de anime que vuelven a cines, porque dos de las películas de la era temprana de Studio Ghibli se están dejando caer de nuevo por la pantalla grande. Ahora bien, si lo nuestro es la ciencia ficción tenemos una noticia buenísima para el veranito: 'Akira' de Katsuhiro Otomo prepara su regreso a cines.

Regreso a Neo Tokyo

La gran obra maestra de Otomo se pudo ver hace años en pantalla grande, con una remasterización puntera en 4K que nos llevaba a un Tokyo explosivo por su 30 aniversario. Si nos la perdimos en su momento, ahora Selecta Visión nos da una nueva oportunidad recuperándola otra vez para pantalla grande.

Como han anunciado mediante nota de prensa y en sus redes sociales, 'Akira' se podrá ver en los cines de España a partir del próximo 3 de julio. Como viene siendo habitual con las licencias de la distribuidora, podemos esperar que llegue tanto en versión original como con doblaje en castellano, aunque la disponibilidad de sesiones dependerá de cada sala.

Otomo adaptó en 1988 su propio manga, aunque con algunas modificaciones a la historia para encajar esta épica cyberpunk en apenas 124 minutos. El resultado fue una de las mayores obras del género, que se alzó en su día como la Mejor Película en el Festival de Annecy y nos dejó algunas de las escenas más icónicas de la historia de la animación.

Un hito para la animación japonesa que se convirtió en un auténtico fenómeno cultural y marcó para siempre las bases del cyberpunk. Y que, efectivamente, merece siempre la pena volver a ver en pantalla grande para disfrutar cada detalle al máximo.

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