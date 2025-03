Ni Goku, ni Vegeta, ni Broly. Akira Toriyama ya confirmó hace diez años quiénes son los personajes más poderosos de todo 'Dragon Ball'

El eterno debate sobre los niveles de poder y quién es ese personaje de 'Dragon Ball' con el que no te quieres meter parece que no se va a acabar nunca. Y quizás no por zanjarlo, pero en realidad Akira Toriyama ya lo dejó claro hace una década con una de las películas más recientes de la saga.

Reviviendo la saga

Las películas 'Dragon Ball Z: La batalla de los dioses' y 'Dragon Ball Z: La Resurrección de Freezer' se encargaron de revivir la franquicia y encaminar de nuevo la saga hacia 'Dragon Ball Super'. Y la gran diferencia entre estas películas y otras es que son completamente canon en la continuidad de la historia y además Akira Toriyama contribuyó en el guión.

Específicamente, la segunda planteó el regreso de Freezer de la mano de Akira Toriyama y Tadayoshi Yamamuro, mostrando su vuelta de entre los muertos para retomar su venganza. Y cuando quiere vérselas de nuevo con Goku, se lo piensa un poquito mejor al enterarse de que el saiyan había vencido a Majin Buu.

Es en este momento cuando Freezer recuerda un consejo valiosísimo que le dio en su día su padre, King Cold: no te metas ni con Majin Buu ni con Beerus, el Dios de la Destrucción. Según el padre de Freezer estos dos seres tienen tal poder es mejor no desafiarlos, y que por ahora se quedan lejos de su alcance.

Y es que en 'Dragon Ball', la verdad es que tanto Majin Buu como Beerus han demostrado ser huesos duros de roer, capaces de quitarse ellos solos de en medio planetas y civilizaciones. Aunque hay que tener en cuenta que 'La Resurrección de Freezer' se estrenó en 2015 y que desde entonces las cosas han cambiado un poquito.

De entrada, en 'Dragon Ball Super' Goku ha conseguido elevar su poder al Ultra Instinto y Vegeta al Ultra Ego. Y además ahora tenemos a Black Freezer, que se los quitó de en medio de un plumazo la última vez que los vimos en el manga.. Así que quizás Freezer se tomó muy en serio el consejo de su padre y se ha puesto las pilas entrenando para poder enfrentarse a Majin Buu y Beerus.

Viendo cómo se va encaminando 'Dragon Ball Super', todos los héroes principales se van a tener que unir para hacer frente a Black Freezer, así que no descartemos si más pronto que tarde llega el combate contra el Dios de la Destrucción.

