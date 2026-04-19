'The Batman: Parte II' continúa perfilando un reparto espectacular con el fichaje de una de las grandes estrellas de 'Juego de tronos'

El goteo de información sobre 'The Batman: Parte II' está llegando lo suficientemente dosificado como para tener a los fieles devotos de su predecesora —entre los que me incluyo— tan entusiasmados como ansiosos por conocer más detalles de la próxima aventura cinematográfica del hombre murciélago. La última novedad, como no podría ser menos, ha vuelto a alimentar el tren del hype con otro fichaje de primerísima categoría.

Más madera

Según informa la gente de Deadline, nada menos que Charles Dance, a quien la chavalada conocerá por interpretar a Tywin Lannister en 'Juego de tronos' y la no tan chavalada por papeles como el de Clemens en esa joyita que es la 'Alien³' de David Fincher, es la última estrella en sumarse a un reparto cargado de nombres de primerísima línea —varios de ellos sacados directamente de la competencia directa—.

De este modo, Dance, a quien acabamos de ver en la 'Frankenstein' de Guillermo del Toro, se unirá a Scarlett Johansson, Sebastian Stan y Robert Pattinson —que repetirá como el superhéroe titular—, poniéndose bajo las órdenes de Matt Reeves en un papel aún por determinar. Pero ojo, porque que no sea oficial no significa que no haya rumores considerablemente sólidos que apunten al rol que tendrá en la cinta.

Según dicen las malas lenguas, Dance dará vida a Charles Dent, el padre del fiscal del distrito Harvey Dent, quien, según el canon básico del universo del Cruzado Enmascarado, termina convirtiéndose en el villano Dos Caras después de un ataque con ácido durante un juicio. El mencionado Sebastian Stan sería el encargado de interpretar a Harvey, mientras que Johansson haría lo propio con la esposa de este último.

Junto a ellos, presumiblemente, volverá a estar Andy Serkis, quien confirmó recientemente que, si su calendario lo permite, volverá a ponerse en la piel de Alfred Pennyworth. Todo dependerá de si los tiempos de producción de 'The Hunt for Gollum', la nueva película de 'El señor de los anillos' en la que hace doblete dirigiendo y protagonizando, y 'The Batman: Parte II' se solapan o no.

Con o sin Serkis, la nueva 'The Batman' protagonizada por Robert Pattinson llegará a nuestras salas de cine el 1 de octubre del próximo 2027.

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