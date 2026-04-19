Hoy en Netflix, una divertidísima comedia romántica con una gamer que se resiste al amor. Un anime ideal para una pequeña maratón de una tarde

Poquito a poco Netflix ha ido trabajándose un catálogo de anime muy interesante, y aunque tenemos un montón de series potentísimas del momento como 'One Piece' o 'Spy x Family' , también oculta algunas joyitas enterradas.

En 2022 se estrenó 'La asesina del romance' ('Romantikku Kirā'), una comedia romántica con una protagonista que odia vivir en ella.

No, gracias

'La asesina del romance' es una serie limitada de apenas 12 capítulos, con lo que nos la podemos ver prácticamente en una tarde con una pequeña maratón. Es divertidísima y ligera, y además en Netflix hicieron un trabajo estupendo con el doblaje en castellano, lo que le da muchísima vidilla extra a la serie con una localización buenísima.

Aunque de entrada empieza como un anime slice of life de manual, la vida de Anzu Hoshino pega un revés bien pronto. Ella ama los videojuegos, a su gato y el chocolate, pero entonces una criatura extraterrestre llamada Riri pone su vida patas arriba.

La Tierra está en horas bajas en cuanto a natalidad, y Anzu ha sido seleccionada por un programa de citas para conseguir salir con el chico de sus sueños. Así que Riri diseña un sistema para que a Anzu le salgan pretendientes por todos lados, pero ella está más bien poco interesada en el romance o en cualquier chico que no sea virtual.

Es una comedia romántica ligera, y un poco cafre gracias a la personalidad de la propia Anzu. Aunque también tiene su espacio para momentos más cuquis gracias a su evolución a lo largo de la serie y la química con otros personajes, navegando muy bien entre la parodia y los tropos del género romántico.

Una miniserie divertida y ligera, ideal si nos gustan las comedias románticas poco convencionales y que dura justo lo que tiene que durar. Con un ritmo buenísimo que hace que 'La asesina del romance' entre solo y se disfrute a gustísimo para dejarnos una sonrisa continua y más de una carcajada.

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