Hoy en Netflix, la primera serie china que me obsesionó. Un drama marcada por la química brutal de sus dos protagonistas que venció a la censura

El fenómeno de los C-dramas está abierto para todo el mundo, pero hay pocas series tan icónicas como 'The Untamed', que fue la que me invitó a mí a entrar de lleno -y también me generó una obsesión bastante fuerte-. A simple vista, puede parecer una historia más de fantasía con cultivadores, clanes y seres sobrenaturales, pero en realidad es una mezcla mucho más ambiciosa de intrigas políticas, elementos wuxia y xianxia, relaciones complejas y una narrativa que juega constantemente entre el pasado y el presente.

Puede costar entrar, puede parecer un poco densa al principio, pero cuando entras en ella, es difícil salir. Entre duelos, traiciones, magia oscura y vínculos que rozan lo romántico sin poder decirlo abiertamente, la serie construye un universo donde la lealtad, el sacrificio y la identidad son mucho más intensos que cualquier batalla.

Luces y sombras

La historia arranca con una escena muy potente, con una gran batalla, un salto al vacío y la caída de Wei Wuxian, conocido como el Patriarca de Yiling. Pero la muerte no es el final para él. A través de una estructura que mezcla presente y flashbacks, la serie reconstruye su pasado y revela cómo llegó hasta ahí, mientras intenta ocultar su identidad después de regresar de entre los muertos.

A partir de ahí, rápidamente notamos que el verdadero corazón de la historia está en la relación entre Wei Wuxian y Lan Wangji, dos personajes opuestos que construyen una conexión marcada por la lealtad, el sacrificio y una química alucinante. Entre bromas, silencios y miradas cargadas de significado, su vínculo se convierte en lo más memorable del drama, funcionando tanto como una profunda amistad como si fuera un romance -porque de hecho, en el material original ambos tienen una relación romántica, pero contarlo así en pantalla no es posible en el país-.

Por otro lado, la serie despliega un entramado de clanes, conspiraciones y luchas de poder donde el cultivo espiritual -con núcleos dorados, espadas y magia- define el estatus de cada personaje. La amenaza del clan Wen y su uso de técnicas oscuras introduce el conflicto central, llevando a los protagonistas a investigar durante años una red de crímenes y secretos que conecta pasado y presente.

Además, uno de los mayores aciertos es su protagonista Wei Wuxian, un personaje carismático, complejo, trágico y divertido a partes iguales. Su evolución -de joven despreocupado a figura temida- está llena de matices, y su versión más oscura, armada con su icónica flauta, es uno de los elementos más potentes de la serie. A él se le suma un reparto también muy talentoso, con las interpretaciones destacadas de Xiao Zhan y Wang Yibo.

Sin embargo, no todo funciona igual de bien. Los efectos especiales son irregulares y las escenas de acción que no siempre están a la altura, pero su ambición, su universo y el peso emocional de la trama principal consigue que pasemos por alto todo lo demás.

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