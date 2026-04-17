Las 12 series chinas mejor valoradas por la crítica y dónde verlas en streaming en 2026

El auge de los C-dramas ha dejado de ser una tendencia pasajera para convertirse en un fenómeno global. Las producciones chinas de todo tipo de géneros, como las de amor, los dramas chinos históricos o las grandes producciones de fantasía (Xianxia/Wuxia), están conquistando a nuevas audiencias gracias a sus historias intensas, su espectacular puesta en escena y una forma distinta de entender el romance, la épica y el drama.

Desde relatos contemporáneos hasta mundos mitológicos llenos de dioses y cultivadores, estas series ofrecen algo que otras producciones occidentales han dejado de lado, permitiéndonos conectar con los personajes de otra manera. Por eso, si quieres empezar o profundizar en este universo, aquí tienes varios títulos imprescindibles, ordenados de los más recientes a más clásicos.

'The Legend of Shen Li' (2024)

Este drama de fantasía Xianxia sigue a una poderosa general demonio que intenta escapar de un matrimonio político impuesto. En su huida, termina en el mundo de los humanos, donde conoce a un misterioso hombre que parece tener mucho que ocultar. La serie mezcla romance, acción y mitología con una producción muy cuidada, efectos visuales sólidos y una historia que combina destino y libre albedrío. Y lo que la hace especial es cómo equilibra el humor con momentos dramáticos muy intensos. Además, su protagonista femenina rompe con el arquetipo clásico al ser fuerte, decidida y emocionalmente compleja.

Disponible en Viki

'Till The End of The Moon' (2023)

Un drama Xianxia oscuro que mezcla viajes en el tiempo, romance trágico y conflictos morales. La historia sigue a una cultivadora enviada al pasado para evitar que un emperador demoníaco destruya el mundo. Lo interesante es que ese villano es, en realidad, el hombre del que termina enamorándose. La serie juega constantemente con la ambigüedad moral y el destino, ofreciendo múltiples líneas temporales y versiones de los personajes. Visualmente es espectacular, con vestuarios y escenarios muy elaborados.

Disponible en Viki

'El amor entre el hada y el demonio' (2022)

Uno de los mayores éxitos recientes del género Xianxia. Narra la relación entre una inocente hada y un temido señor demonio. Lo que comienza como una relación de conveniencia evoluciona hacia un romance épico lleno de sacrificios. La serie destaca por una estética impresionante, su ritmo ágil y un desarrollo emocional muy potente. A pesar de su premisa fantástica, logra conectar gracias a la evolución de sus personajes y es una puerta de entrada perfecta al género, combinando humor, acción y romance.

Disponible en Viki

'Ilumíname, princesa' (2022)

Este drama contemporáneo mezcla romance y ambición académica. Sigue la relación entre una estudiante brillante y un genio rebelde de la programación. A diferencia de otros romances, aquí el foco está en el crecimiento personal, los errores y las segundas oportunidades. La serie tiene un tono más serio y maduro, abordando temas como el orgullo, el fracaso y la redención. Y la química entre los protagonistas es uno de sus puntos fuertes.

Disponible en Viki

'La larga balada' (2021)

Un drama histórico centrado en una princesa que huye tras un golpe de estado. A lo largo de su viaje, busca venganza y justicia mientras aprende a sobrevivir en un mundo hostil. La serie combina acción, política y crecimiento personal, con una protagonista muy bien escrita. Visualmente está muy cuidada y ofrece una narrativa más seria que otras.

Disponible en Viki

'Tú eres mi gloria' (2021)

Una historia romántica moderna que une el mundo del entretenimiento con la tecnología. Una famosa actriz reconecta con un antiguo compañero de instituto, ahora ingeniero aeroespacial. La serie destaca por su tono relajado, su química y un enfoque muy positivo del amor. No hay grandes conflictos innecesarios y eso la hace muy disfrutable.

Disponible en Viki

'En nombre de la familia' (2020)

Un drama familiar que explora relaciones no tradicionales. Tres jóvenes crecen como hermanos sin compartir sangre, enfrentando traumas y dificultades juntos. La serie combina humor y drama con gran naturalidad y es especialmente destacable por su enfoque emocional y sus personajes bien desarrollados.

Disponible en Viki

'Love and Redemption' (2020)

Un clásico del Xianxia moderno. Narra la historia de una joven muy perdida emocionalmente que se enamora de un discípulo noble. A medida que avanza la trama, se revelan secretos sobre vidas pasadas y destinos entrelazados. Es intensa, dramática y está llena de giros. Ideal si te gustan las historias de amor épicas y trágicas.

Disponible en Viki

'The Untamed' (2019)

Uno de los C-dramas más influyentes. Mezcla fantasía, misterio y amistad -o no- en un mundo de cultivadores. La historia sigue a dos personajes unidos por un pasado oscuro y destaca por su narrativa compleja y su desarrollo emocional, con un subtexto realmente intenso. Es un imprescindible dentro del género.

Disponible en Netflix y Viki

'Cenizas de amor' (2018)

Un drama Xianxia centrado en dioses y demonios, con una historia de amor marcada por la tragedia. Su protagonista no puede amar debido a una maldición, lo que complica todo. Es visualmente espectacular y emocionalmente intensa, perfecta para los fans de un buen romance con drama.

Disponible en Viki

'Nirvana en llamas' (2015)

Un drama político considerado uno de los mejores de China. Sigue a un estratega que busca limpiar su nombre y vengar una injusticia. No es el típico romance, sino una historia de inteligencia y poder.

Disponible en Viki

'Scarlet Heart' (2011)

Un clásico del género de viajes en el tiempo. Una mujer moderna despierta en la China imperial y se ve envuelta en luchas por el trono. Combina romance, historia y tragedia. Es una de las series más influyentes del panorama chino y sigue siendo muy recomendable.

Disponible en Viki

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