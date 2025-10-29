Sabíamos que los microdramas chinos lo están petando. El problema es que han empezado a rivalizar con la taquilla

Lo que inicialmente parecía una simpática curiosidad está creciendo a pasos agigantados. Fue el año pasado cuando empezábamos a hablar sobre las micro telenovelas. Estas producciones de video vertical que compensan sus bajos valores de producción con sus tramas altas en dramatismo y que se desarrollan a toda pastilla sin posibilidad para el aburrimiento.

La cosa ha escalado desde entonces. Plataformas como DramaBox y ReelShort se han convertido en importantes actores en el entretenimiento chino. La primera reportó el año pasado ingresos de 323 millones de dólares y beneficio neto de 10 millones, y han atraído a compañías enormes a sumarse al carro como Tencent o ByteDance.

Los análisis proyectan que a lo largo de este año pueda superar incluso a la recaudación local en la taquilla china. Desde 2021, la industria ha pasado de ingresos de 500 millones de dólares a 7.000 millones en 2024. Por comparación, este verano se hablaba que la recaudación de la taquilla china había llegado a los 6.000 millones de dólares. Y eso que eran cifras optimistas que superaban los resultados más renqueantes de años anteriores.

Como tal, la industria del microdrama ha empezado a profesionalizarse cada vez más. Nuevas producciones cuentan con presupuestos mucho más altos, están empezando a apostar por el doblaje en diferentes idiomas (principalmente a través de Inteligencia Artificial), y los formatos se están complejizando con dramas tipo "elige tu propia aventura". Las propias historia apuntan también más alto, y ya comienzan a adaptar IPs populares de internet que provienen de plataformas como Tomato Novel, una suerte de Wattpad chino.

Es un fenómeno no exclusivo de China. Japón está empezando a apostar fuerte por ello, y el segundo mercado más potente en el mundo es Estados Unidos, con beneficios en 2024 de 819 millones y una audiencia mayormente femenina. No es de extrañar que en América Latina, otro de los grandes mercados incipientes, se estén haciendo apuestas como la de Televisa, que planean utilizar su exitosa plataforma Vix para crear en un futuro próximo hasta 40 micro telenovelas originales.

La supremacía de TikTok en el mundo de las redes se ha hecho cada vez más evidente con los años, y no es de extrañar que la ficción tradicional haya querido sacar tajada. Está por ver cómo de grande se puede hacer la bola con esto, y hasta qué punto series tipo 'La virgen y el millonario' pueden fidelizar al público a largo plazo.

