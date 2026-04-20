Chucky se resiste a morir, y su retorno a los cines es inevitable. La saga seguirá funcionando bien siempre que no cambien una parte clave de su ADN

Puede que los psychokillers clásicos hayan pasado de moda: llevamos años sin Jason Voorhees, pocos se atreverían a tocar el legado de 'Pesadilla en Elm Street' y la última 'Halloween' parecía muy definitiva respecto al futuro de Michael Myers. Sin embargo, más allá de Ghostface siempre hay alguien que vuelve periódicamente de una manera u otra. Secuelas, serie de televisión, remakes, tanto da: Chucky siempre está dispuesto a sacar el cuchillo a pasear.

El yogurlado también está maldito

Tal y como revela Bloody Disgusting, Don Mancini, el creador de la saga, quiere volver a la carga después de que SyFy cancelara 'Chucky' en su temporada 3, y ya ha anunciado que habrá más 'Muñeco Diabólico': "Estoy escribiendo una nueva película de Chucky", le dijo al público de la Steel City Con en Pennsylvania, aclarando que sería él quien la dirigiera. Dado que toda su filmografía en cines desde 1988 han sido secuelas de la misma saga, no debería extrañarnos... Aunque Mancini también ha anunciado que está trabajando en el guion de una película totalmente nueva sobre una casa encantada. Por si acaso.

Hay que tener en cuenta que hace casi diez años desde 'El culto de Chucky', la última película de la continuidad clásica de la franquicia (o sea, sin tener en cuenta el decente remake de 2019), pero se ha mantenido viva gracias a la televisión entre 2021 y 2024. Al terminar esta, Mancini ya aprovechó para afirmar en Twitter que "Siempre hemos priorizado la continuidad de la historia, a través de diferentes medios, durante décadas. VERÉIS a vuestros favoritos de nuevo".

Según Bloody Disgusting, la idea es que esta nueva película de la saga vuelva a cines después de que las últimas dos entregas (sin contar el remake) lo hicieran directamente en vídeo. Hay quien dirá que ya está bien, y que Chucky ya ha tenido su recorrido, pero personalmente agradezco que haya alguien tan entregado a su creación que lleve años tratando de continuarla de una manera u otra. Mientras Mancini siga queriendo trabajar (y no pierda dinero), seguiremos teniendo un muñeco diabólico con ansias de sangre cada pocos años. Por suerte, porque es más necesario que nunca.

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