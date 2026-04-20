Esta noche en TV, una de las mejores películas de acción de Will Smith con la que se catapultó como superestrella

La inmensa popularidad de Will Smith como estrella de cine ha sobrevivido hasta a un escándalo violento visto a nivel mundial, a otros tantos actos erráticos e incluso una filmografía con realmente pocos títulos notables. Pero claro, es complicado caer si siempre puedes recurrir a lo fundado en franquicias como la de ‘Dos policías rebeldes’.

Qué vas a hacer cuando vengan a por ti

Junto a Martin Lawrence protagoniza un vehículo de acción desmadrado, divertido y muy, muy explosivo. Algo que cabría esperar de un Michael Bay que daba su salto a la dirección de largometrajes tras venir del mundo del videoclip. Un espectáculo que se va a poder ver hoy en televisión a través de FDF a partir de las 22:55 (también en streaming a través de Netflix).

Mike Lowery y Marcus Burnett son una pareja de agentes de policía muy impulsivos e impredecibles, haciéndolos una pareja muy volátil dentro del cuerpo de Miami. Sin embargo, se les asigna la tarea de proteger a una valiosa testigo que conoce información sobre un alijo de drogas valorado en 100 millones de dólares que ha sido extraído.

Una fórmula bastante vista como es la de la “buddy cop movie”, pero llevado a suficientes extremos majaderos para destacar más allá del molde. Bay traslada al instante ese toque de artesano desquiciado para lo visual desde la MTV al cine de acción blockbuster, desplegando también ese absurdo en el sentido del humor que algunos todavía consideran involuntario.

Sigue teniendo raíces un poco más seguras de lo que luego sería la “bayhem”, porque al fin y al cabo los Bruckheimer y Simpson estaban apostando por sangre fresca. Era también el caso de un Smith que estaba tratando de dar el salto de rapero de éxito y gran estrella televisiva, encontrando aquí algo a su medida para lucirse.

El sostén que proporciona Lawrence llevando también la parte de humor más directa permite destensar tanto a Smith como a Bay, dejando que fluya un carisma que no haría sino desatarse aún más en las secuelas. Pero aquí ya había suficiente para engancharse a todos los involucrados, al menos si lo tuyo es dejarte atropellar por el espectáculo inmenso e inconsciente.

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