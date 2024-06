La alucinante película de acción de Will Smith gracias a la cual tenemos ‘Bad Boys: Ride or Die’. Un divertido desmadre que puedes ver en Netflix

No parecía probable tras el impactante guantazo en los Oscars, que fue toda una conmoción en muchos aspectos, pero Will Smith ha terminado por recobrar el favor del público con ‘Bad Boys: Ride or Die’, que está arrasando en taquilla. Una muestra de cómo retomar sus franquicias siempre termina siendo un bote salvavidas para su carrera.

No deja de ser interesante que recobre ese favor con la saga de acción más violenta e incorrecta posible, donde se aleja más que nunca de esos intentos de mostrarse como una figura transversal para todos los públicos o de sus pobres esfuerzos dramáticos por parecer más actor de lo que es. Probablemente el lugar donde es más capaz de brillar, tal y como se vio en la primera ‘Dos policías rebeldes’.

Empezando la rebelión

Resulta obvio que esta película original es clave para obtener una cuarta película de la misma franquicia, pero también resulta importante porque es donde se ve en todo su esplendor el momento donde Smith se convierte en estrella total del cine de acción. Con una perfecta sociedad con su co-protagonista Martin Lawrence y un director emergente como Michael Bay, hacen una cinta de género bastante potente que puedes ver en Netflix.

Los controvertidos y jóvenes policías de Miami Mike Lowery (Smith) y Marcus Burnett (Lawrence) reciben el encargo de proteger a una testigo clave para un caso de tráfico de drogas. Un alijo por valor de 100 millones de dólares ha sido robado, y estos dos agentes serán los únicos que pongan a buen recaudo a esta testigo clave. Aunque sus métodos serán de todos menos ortodoxos.

Aquí se da un salto de gigante importante para todos los involucrados mencionados. Smith tenía pesar de estrella televisiva a líder de una superproducción de Hollywood. Lawrence pasa de la comedia pura a un combo que requiere más físicamente de él. Y Bay dirige su primera película tras crearse una buena reputación como director de videoclips.

‘Dos policías rebeldes’: una gran oportunidad

La acción explosiva se va combinando con el humor que va a machete, aunque todavía sin alcanzar los niveles de desmadre total de la superior ‘Dos policías rebeldes II’. Aquí se nota más el peso de los sólidos productores Don Simpson y Jerry Bruckheimer, preservadores de una manera de hacer cine espectáculo absurdo y alucinante de marca muy ochentera.

Esos dejes hacen parecer incluso más antigua a esta ‘Dos policías rebeldes’, estrenada en 1995 pero casi más representativa de un periodo bisagra entre dos décadas de cine. Con todo, es un trabajo de buddy cops muy sólido y divertido, sobre todo por dos actores que aprovechan bien la oportunidad de sus vidas.

