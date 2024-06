'Bad Boys: Ride or Die' arrasa y rompe todas las expectativas en taquilla. Un enorme éxito con el que Will Smith se reivindica como una de las mayores estrellas de Hollywood

La asistencia a las salas de cine no pasa por su mejor momento, con el reciente fracaso de la Fiesta del Cine en España como la última prueba de ello. Sin embargo, este fin de semana hemos tenido buenas noticias, ya que 'Bad Boys: Ride or Die' ha arrasado, rompiendo todas las expectativas que había en la película de acción protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.

Muy por encima de lo esperado

'Bad Boys: Ride or Die' ha debutado con 56 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos, muy por encima de la conservadora estimación de 30 millones realizada por Sony y también por encima de las previsiones más optimistas, que apuntaban a unos 50 millones. Se ve que el hecho de ser la película que menos ha gustado de la saga al público no se ha dejado notar apenas.

Es cierto que 'Bad Boys: Ride or Die' ha debutado con peores datos que 'Bad Boys For Life', pues esta última inició su andadura en salas con 62,5 millones. Sin embargo, esto fue en 2020 justo antes de que la pandemia cambiase para siempre la rutina de muchos a la hora de ir al cine. Además, incluso sin tener eso en cuenta, los 56 millones de la cuarta entrega serían muy buenos...

La comedia de acción ha sumado otros 48,6 millones en el resto del mundo, por lo que en apenas tres días ya ha superado la barrera de los 100 millones de dólares, que es justamente su presupuesto. Por ponerlo en perspectiva, 'Furiosa' ha necesitado tres semanas en cines para pasar de los 100 millones...

Esto también son muy buenas noticias para Smith, quien no había estrenado ninguna película en cines -'Hacia la libertad' llegó de forma directa a Apple TV+- desde el infame bofetón que dio a Chris Rock en los Óscar. Este éxito deja claro que eso ha afectado entre muy poco y nada a su carrera de cara al público -o que simplemente hacía falta algo de tiempo para que todo se calmara y volviese a la normalidad-.

En Espinof | Las 7 mejores películas de Netflix en 2024

En Espinof | Las 7 mejores películas de 2024 en Amazon Prime Video