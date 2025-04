“Soy negro e interpreto al Ranger negro, imagínate”. Los estereotipos raciales de los ‘Power Rangers’ que su guionista tilda de “error”

Aunque, como un servidor, nacieses a finales de los 80 y vieses la serie siendo poco menos que un renacuajo, es probable que percibieses que en la entrañable 'Mighty Morphin Power Rangers' había algo que no estaba bien del todo y que, con el paso del tiempo, terminases de entenderlo. Y no, no me refiero a lo absurdamente guapa que era —y sigue siendo— Amy Jo Johnson.

Este no tan pequeño detalle no es otro que el hecho de que el Ranger negro y la Ranger amarillo estuviesen interpretados por Walter Emanuel Jones y Thuy Trang respectivamente. Por si la memoria te falla, Jones es afroamericano y Trang era asiática, lo cual apunta a un cliché racial rematadamente absurdo en un casting que hoy en día se habría evitado —y con razón— y que, según el guionista principal del show, fue "un error".

Go, Go, Power Racists

Durante el episodio 'Dark Side of the Power Rangers', que forma parte del nuevo documental de la serie Investigation Discovery titulado 'Hollywood Demons', Tony Oliver asegura que "ninguno de nosotros [estaba] pensando en estereotipos" cuando se eligió el reparto, que aguantó así durante dos temporadas. Según el escriba, no fue hasta que "mi asistente me lo señaló un día durante una reunión" cuando se percató del patinazo.

Oliver explicó que la elección de Jones y Trang estuvo centrada en las personalidades de sus Rangers y en cómo se ajustaban a ellas como intérpretes, con el Ranger negro "siendo el chulito del grupo" y la Ranger amarilla "la pacífica, que tiende a ser la consciencia del grupo". De hecho, Thuy Trang terminó dando vida a Trini sólo después de que Audri Dubois, que fue elegida en primera instancia, abandonase la serie por un desacuerdo con su salario.

Pero ojo, porque este no es un caso de observar una producción de hace algo más de 30 años con la perspectiva y sensibilidad actual. En el propio set de rodaje, tal y como se muestra en una grabación hecha por el coordinador de especialistas recogida el Investigation Discovery dedicado a los Power Rangers, Walter Jones hizo un comentario de lo más revelador: "Me llamo Walter Jones e interpreto a Zack. Soy negro e interpreto al Ranger negro, imagínate".

De hecho, Amy Jo Johnson, la Ranger rosa original y amor adolescente de medio mundo, ha dejado claro el buen humor de Jones al respecto.

"[Walter] solía soltar bromas de buen humor sobre el tema. Creo que es gracioso si se hizo de forma no intencionada por los jefazos. Pero... ¿En serio? Venga ya. No ocurriría hoy en día".

En una entrevista concedida a Complex en 2013, el cocreador de 'Mighty Morphin Power Rangers', Shuki Levy, ya abordó el espinoso tema del fichaje de Jones y Trang, afirmando que fue fruto de la casualidad y justificando la falta de preocupación al respecto por sus raíces israelís.

"No fue intencionado en absoluto. Por aquél entonces, Haim [Saban] y yo éramos nuevos en el país. No crecimos en el mismo entorno que existe en America en lo que respecta al color de la piel. Crecimos en Israel, donde ser una persona negra es como ser de cualquier otro color. No es algo del o que hablásemos constantemente. No era un gran preocupación".

En el injustamente denostado e infravaloradísimo largometraje 'Power Rangers' de 2017, el reparto multirracial estuvo escogido con mucho más tiento, con RJ Cyler interpretando al Ranger azul, Ludi Lin al Ranger negro y Becky G. al Ranger amarillo. Y en lo que respecta a Levy, Oliver y compañía... les concederemos el beneficio de la duda y creeremos que fue todo fortuito. Después de todo, es algo tan obvio y ofensivo que cuesta creer que se hiciese única y exclusivamente "por los loles". O no.

