Qué fue de René Laván, el papá de Danna Paola en 'Maria Belén' que decidió probar suerte en Estados Unidos

A veces no hace falta pasar mucho tiempo bajo los focos para dejar huella. Es lo que le pasó a los espectadores mexicanos con René Laván, un actor cubano-americano que con 33 años tuvo un papel inolvidable para la serie 'Maria Belén'. Desde entonces no volvió a pasarse por Televisa, pero eso no quita que haya estado igualmente ocupado.

Los comienzos de Laván no fueron fáciles. Nacido en los 60 en Artemisa, La Habana. En su infancia y solo a los 11 años fue parte del Éxodo del Mariel, donde como tantos otros cubanos emigró a Estados Unidos para hacer allí una nueva vida. Su experiencia le sirvió para su primer proyecto a los 23 años, la película 'Azúcar Amarga' en la que interpreta a un patriota cubano comunista.

Aunque empezó desarrollándose en cine, fue su trabajo en televisión donde acabó dándose a conocer, y vino acompañado de un cambio vital, ya que cambió su domicilio a México. En 2001 se estrena 'Maria Belén', la popular telenovela mexicana de Televisa que sirvió para dar a conocer a Danna Paola. En ella interpretaba a Pablo Díaz Cortázar, quien se ganaría el corazón de la audiencia siendo la figura paternal perfecta para una pequeña Maria Belén que acababa de perder a sus padres en una tragedia.

La serie entusiasmó especialmente a los espectadores jóvenes, ya que su perfil infantil le hizo conectar con muchos que han crecido a la vez que su protagonista. "Y vaya que es un cuento inolvidable. Una de las telenovelas más hermosas de todas", comentaba un usuario en redes en un vídeo que la recordaba.

Pese a su presencia protagonista en una serie que dejó tan buena impresión, fue una breve etapa de su vida que pronto acabó, y el actor volvió a Estados Unidos donde desde entonces reside en Miami con su esposa y sus dos hijos. El país norteamericano se había convertido para el actor en su verdadero hogar, quien aprendió a hablar inglés de forma autodidacta y no volvió a pisar Cuba desde su niñez.

Gracias a dominar ambos idiomas esto lo hizo un actor versátil para participar en producciones tanto en inglés o en español. Fue así como entró en 'El Final del Paraíso', en 'CSI Miami' o en series que mezclaban ambos idiomas, como 'Hialeah'. Además de su faceta de actor, Laván se ha mantenido pegado al mundo del espectáculo en puestos de productor o presentador, y en otros medios como en el teatro.

Aunque se haya alejado de aquella época de las telenovelas, el actor sigue teniendo mucho cariño a esa etapa de su vida y a 'Maria Belén', afirmando en una entrevista que el público mexicano le recibió "con las puertas abiertas". El año pasado, Laván también celebró su papel compartiendo en sus redes una escena de la serie en la que se ilusionaba por ser por fin el papá de la niña.

