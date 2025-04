El final de 'Sex Education' no terminó de convencer ni siquiera a su propia creadora. Admite que aún la mantiene "despierta por las noches"

No todas las series de Netflix tienen la suerte de contar su historia hasta el final. En el caso de 'Sex Education', la cosa era un poco nebulosa. En algún momento parece que se jugueteó con la idea de una quinta temporada, pero entre el sangrado de actores que habían sufrido para la cuarta y la confirmada marcha de Emma Mackey si la serie continuaba probablemente aceleró el proceso de encontrar un cierre.

Con razón entonces el final dejó un poso raro en muchos espectadores, si bien hay opiniones optimistas, como la del compañero Mikel Zorrilla en su crítica, otras impresiones hablan de decepción, y los propios fans no se achantan de hablar de un declive que ya notaban desde la tercera temporada y que fue más acusado en su temporada final.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Es una opinión con la que su creadora, Laurie Nunn, podría estar más o menos de acuerdo. En recientes declaraciones a propósito del festival Storyhouse comentó que para ella hay aún muchas cosas que no encajan con ese final: "hay unos pocos personajes cuyos finales aún me mantienen un poco despierta por las noches".

Aunque no especifica elementos concretos, si habla de que es resultado de lo quemada que estaba. La guionista británica no tuvo apenas tiempo de descanso entre temporadas, y llegó a la cuarta ya sin apenas fuelle creativo. Para más inri, su situación personal había cambiado también. "Para la cuarta temporada, estaba embaraza y exhausta, y creo que sentí que no sería capaz de seguir haciendo un buen trabajo".

Como comentaba, es raro el caso de serie de Netflix que decide su final bajo sus propios términos, y en ese caso la plataforma fue una buena aliada en apoyar la decisión final. Desde Netflix también apoyaron la serie cuando otros no lo hicieron, Nunn estuvo trabajando dos años en una primera versión para la británica Channel 4 que acabaron rechazándole, y con Netflix fueron 5 más que incluyeron pre-producción. Después de siete años al pie del cañón, parece natural que la creadora, que en aquel momento era primeriza, buscase un descanso.

Esto no quita que Nunn siga estando orgullosa con la serie. De forma similar a como declaró en 2023, la guionista reincide aquí en que está satisfecha con muchos aspectos de cómo cerró la temporada y la serie, admitiendo que si bien de primeras no era el plan terminar ahí, notaron de forma orgánica que los arcos de personaje ya estaban terminando.

En Espinof | El creador de 'Black Mirror' se niega a ver 'Separación' porque le han dicho que es como su serie, "pero mucho mejor"

En Espinof | Las 10 mejores series de 2025 (por ahora)