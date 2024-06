La Fiesta del Cine fracasa marcando el segundo peor registro de su historia: baja un 15 por ciento respecto a 2023

En 2009, la Fiesta del Cine supuso un auténtico bombazo: todas las películas que pudieras ver durante tres días a 2,90 euros cada una. Casi se superaron los dos millones de espectadores y supuso aire fresco para las salas. Pero ha pasado el tiempo, las entradas han subido 60 céntimos y el público ya no acude en masa. De hecho, la primera de las dos que habrá este año se ha saldado con un sonoro fracaso: tan solo 832.128 espectadores se han acercado al cine, un 15% menos que el año pasado por estas fechas. Uf.

El after del cine

La taquilla está pasando por un momento endémico (al menos hasta que 'Inside Out 2', 'Gru 4' o 'Deadpool y Lobezno' la animen), y la mejor prueba de que ir al cine no es una opción para gran parte del público ni a precio de derribo es esta. Sí, ha sido la cuarta mejor semana del año, lo que no es decir demasiado, pero al mismo tiempo es la segunda peor de las 22 Fiestas del Cine que llevamos hasta ahora.

Tan solo es superada por la cola por la Fiesta del Cine de mayo de 2022, que apenas rozó los 700.000 espectadores. Ni siquiera la presencia de 'Furiosa' o 'El reino del planeta de los simios' (las dos más taquilleras) ha animado a un público a la espera de blockbusters para hincarles el diente. ¿Los motivos del fracaso? Son variados, y es imposible escoger solo uno, desde la falta de oferta mainstream hasta, por supuesto, la llegada del buen tiempo (y con ello, otro tipo de planes).

Habrá que esperar a la segunda fiesta del cine del año, del 4 al 7 de noviembre, para ver si se confirma la tendencia o, por fin, las salas tienen un balón de oxígeno al que agarrarse. Por esas fechas 'Joker: Folie a déux', 'Smile 2' y 'Venom: el último baile' estarán pululando por la cartelera. Habrá que ver si es suficiente para despertar el interés del público incluso a 3,5 euros por entrada o, por el contrario, tendremos taquilla criogenizada durante un buen tiempo.

En Espinof | La película que se mantuvo cuatro años y medio seguidos en los cines pero, pese a todo, no tiene el Premio Guinness

En Espinof | Las mejores películas de 2024