Entre realidades simuladas y viajes en el tiempo: el final de 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras' explicado por sus creadores

Lo de Gore Verbinski resulta cada vez más frustrante. En 2013 firmó uno de los westerns de espíritu aventurero más refrescantes de lo que llevamos de siglo para ser molido a palos, tres años después nos regaló una de las mejores películas de terror de la década que quedó condenada al ostracismo, y este 2026 ha aterrizado en nuestras pantallas con un genial bombazo de ciencia ficción que, una vez más, parece haber pasado sin pena ni gloria.

Me estoy refiriendo, por supuesto, a una 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras' que, con un presupuesto de tan solo 20 millones de dólares, brinda un espectáculo más inteligente, mordaz y cinematográficamente brillante que la inmensa mayoría de blockbusters multimillonarios que llegan a nuestras salas de forma regular. Como diría Cristiano Ronaldo, es toda una "inyustisia" que su potencial de culto se haya quedado reducido al cine de nicho.

De simulaciones e inteligencias artificiales

Pero hoy no estamos aquí para rasgarnos las vestiduras ni para elogiar el trabajo de Verbinski, Sam Rockwell y el resto del equipo técnico y creativo de la cinta, sino para sumergirnos en su universo y dar un poquito de sentido a su retorcido final. Como era de esperar, a partir de este momento habrá spoilers del largometraje, así que si quieres llegar virgen —te lo aconsejo encarecidamente—, deja de leer y vuelve más tarde.

Como bien sabrás si ya has disfrutado de sus impecables 134 minutos de metraje, 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras' cuenta la historia de un viajero del futuro —interpretado por Rockwell— que llega a un restaurante para reclutar a un grupo de personas. ¿Su objetivo? Evitar que un crío termine de desarrollar una inteligencia artificial que condenará a la especie humana a su casi extinción, todo ello en una realidad dominada por algoritmos, brainrots y pantallas portátiles.

Durante una entrevista con Poligon, el guionista Matthew Robinson ha explicado cómo su último libreto coquetea al mismo tiempo con dos conceptos clave. Y es que la cinta puede ser vista al mismo tiempo como una historia de viajes en el tiempo y como una sobre personas atrapadas en una simulación que, de hecho, tiene como referente reconocido la aún hoy vigente 'Matrix' de las hermanas Wachowski.

Llega un punto en el que se le dice al público: No te aferres tanto a la idea de que esto es la realidad.

La teoría de la simulación fue una gran influencia para mí en esta película, la idea de que todos vivimos en una simulación. Me obsesiona eso como recurso narrativo. Quería escribir una película que siguiera la lógica de los videojuegos, pero con personajes que no creen estar en uno.

Momentos como el del gato-centauro gigantesco sugieren que la realidad en la que vive nuestro grupo de soldados anti-IA puede no ser tan real como creemos. De hecho, el director Gore Verbinski quiso que su largometraje tuviese una evolución progresiva de lo familiar —como el restaurante en el que arranca el relato— a lo surrealista.

Queremos empezar con algo que se sienta como nuestro mundo. Es el restaurante de Norm. Es el instituto. Es una fiesta de cumpleaños. Y luego, retorcer eso lentamente de lo analógico a lo digital, hacia algo sónicamente travieso, algo un tanto sintético. A medida que avanzas en la película, las cosas se vuelven un poco más extrañas, y luego mucho más extrañas. Eso era importante.

Ahora bien: ¿Estuvieron el hombre del futuro, Susan, Ingrid y compañía todo el rato en una simulación? 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras' se niega a dar respuestas claras al respecto, y Robinson tampoco está muy por la labor de aclararlo.

No diré si creo o no que esta película ocurre en una simulación. Era importante que pudiera interpretarse de ambas maneras.

De optar por la vía de la no simulación, ¿cómo se explican las situaciones más inverosímiles a las que se enfrentan los personajes? Aquí la cosa se pone más interesante, con las líneas temporales alteradas por los viajes constantes del héroe protagonista, cuyas enseñanzas durante la aventura son lo verdaderamente importante tras un final, a priori, no demasiado feliz.

Me gustaba la idea de dos viajeros en el tiempo luchando por cambiar la línea temporales. Tenemos a un héroe humilde, Sam Rockwell, que es quizá el tipo menos indicado para este trabajo, enfrentándose a la inteligencia más grande de la galaxia, del universo o de la realidad. ¿Puede un humano ser más astuto que el robot pensante más grande de todos los tiempos?

Esta versión de la aventura termina en una derrota, pero en esa derrota, el hombre del futuro aprende algo que los llevará a la victoria. Ahora realmente tiene una oportunidad de ganar.

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