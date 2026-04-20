Solo tiene 6 episodios, es fascinante y me ha recordado por qué el cine nos ha cambiado la vida: reconozco que he llorado en cada capítulo

Uno de los motivos por los que todos nos enamoramos del cine es porque es una experiencia compartida. Por mucho que los fanáticos de la IA se emocionen con la idea de que cada persona tenga una visión particular con las películas o las series, ofreciendo "experiencias personalizadas", es imposible que algo así cale más allá de la mera curiosidad: queremos hablar de lo que hemos visto, recordarlo, repetir sus frases, analizarlo hasta la médula. Sentir que compartimos, vivimos y respiramos lo mismo. Que podemos (e incluso debemos) dejar que el cine nos cambie la vida. Si has leído este párrafo asintiendo, 'El Cineclub', que puedes ver en Movistar Plus+, es la serie que estabas buscando... aunque puede que aún no lo supieras.

Cine en el garaje

'El Cineclub', en tan solo 6 episodios, es capaz de aunar amor por el séptimo arte, comedia romántica clásica y el humor seco, irónico y punzante de las comedias británicas en una serie deliciosa cuyo único defecto real es dejar con ganas de más. Sus personajes, rotos e incompletos, consiguen ganarse a toda velocidad un hueco en nuestro corazón y hacen creíble hasta las escenas que para otras serían inverosímiles, incluyendo un maravilloso homenaje a 'Breve Encuentro' o un secreto escondido que causa el caos al salir a la luz.

La serie escoge siempre, de manera orgánica y satisfactoria, el camino correcto. Desde una Evie incapaz de salir de casa que ha encontrado en el cineclub su única manera de encontrar una válvula de escape hasta Suz, su madre, el verdadero alma de cada episodio, tan comprensiva como hilarante y que tiene una de las mejores evoluciones de personaje de las series del último lustro. Aime Lou Wood (a la que reconocerás por 'Sex Education' y 'The White Lotus') hace las labores de co-creadora, co-guionista, alma máter y actriz principal de este proyecto del que es normal no esperar absolutamente nada y salir encantado.

Sin ella, 'El Cineclub' no sería lo mismo: aporta el toque exacto de realidad, rareza, drama y diversión necesario para traer a la luz a una protagonista difícil de entender, con tantas capas que parece hacerse insondable, pero que realmente busca lo mismo que todos: sentir una conexión de cualquier tipo. Preferiblemente con alguien que, como tú, ame lo mismo hasta la médula y, en lugar de juzgar las rarezas las abrace, con miedo eterno de perderlas.

El cine de mi mejor amiga

Porque el cine es mucho más que estar sentado dos horas delante de una pantalla. Es el comentario posterior, el recuerdo, los juegos, el fanatismo. Es disfrazarse en Carnaval, hacer un revisionado anual, quedar con tus amigos para disfrutar de una película que os conocéis de memoria. Es llorar a mares, reír a carcajada limpia, sentir que algo te une con un montón de desconocidos, a oscuras en una sala, esperando a que la magia nunca acabe. 'El Cineclub' lo entiende bien, pero en lugar de quedarse en el simple "Qué grande es el cine" es capaz de evolucionar, entender y tratar con una enorme empatía a sus personajes. Es más: incluso el "villano" tiene un arco de redención fascinante y una personalidad fuera de lo común por la que es imposible no quererle.

Lo reconozco: he llorado durante la gran mayoría de los episodios de 'El Cineclub', y no es porque hayan subido la música de violines y las escenas tristes, sino porque me he visto reflejado en Evie, que ha encontrado en las películas su manera de comunicarse cuando todo falla, pero también en Noa, incapaz de decidir en el momento más importante de su vida y quedándose a solas con sus citas de cine, o en Callum, ese niño (Owen Cooper, el de 'Adolescencia') que necesita que alguien rompa su cascarón creativo para salir a la luz. Quizá no es lo que busca, pero el resultado final es profundamente sensible, único y solo apto para bichos raros deseando comprensión.

'El Cineclub' es universal y al mismo tiempo profundamente británica, con un humor a medio camino entre la rutina y lo soez, lo onírico y el poliespán. Da la impresión de que, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, sus creadores se han sacado de la manga un pequeño gran milagro, una maravilla con corazón de oro (y temporada 2 confirmada) que, si disfrutas el cine sin prejuicios y por encima de cualquier cosa, no puedes perderte.

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