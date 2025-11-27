Quita 'Stranger Things'. El regreso realmente bueno es el de esta excelente serie policiaca de puntuación perfecta

He de reconocer que, con todo el ruido con el estreno de la temporada 5 y final de 'Stranger Things', casi se me pasa el hecho de que hoy también regresa una serie a mi juicio mucho mejor que la de Netflix (de la que hace rato desconecté casi por completo). Un drama policíaco de la mano de los grandes expertos en el género, los británicos, y cuya temporada 3 acaba de llegar al completo a Movistar Plus+.

Estoy hablando de 'Blue Lights', serie de BBC que ha reivindicado estos años el título de mejor serie policíaca en emisión. Al menos hasta que vuelva 'Line of Duty' con sus nuevos episodios. Una excelente ficción con puntuación perfecta y que nos lleva al día a día de una comisaría de Belfast.

Seis episodios más

Emitida originalmente en Reino Unido entre septiembre y noviembre, esta temporada nos lleva dos años después del bautismo de fuego como agentes, con unos Grace, Annie y Tommy que ya saben cómo sobrevivir en las calles. Será la detención de un camello lo que pondrá al departamento de policía sobre la pista de un gigantesco entramado criminal.

Una temporada en el que se pondrá el foco en los abogados y contables que facilitan el crimen organizado. Así lo describen los creadores de la serie Declan Lawn y Adam Patterson hablando con BBC:

«La temporada 3 analiza el aparato profesional junto al crimen organizado y cómo los paramilitares de Belfast suelen estar al servicio de las bandas criminales internacionales que usan el territorio como punto de parada en el tráfico de drogas a gran escala. También aborda la explotación sexual de los niños tutelados. Tramas ficticias pero que se basan en una minuciosa investigación, por lo que hay una gran autenticidad.»

Todo esto con, además, la habitual gran mirada humana. Si bien a veces pecan un poco de melodrama, esto se muestra como algo de escapismo en una serie que aborda con bastante seriedad todo el trabajo policial, el desgaste que supone y el intricado ecosistema social y político de la ciudad.

Michael Smiley y Cathy Tyson son los principales fichajes de esta nueva temporada, que sigue contando con Siân Brooke, Katherine Devlin y Nathan Braniff como el trío titular. Además, Martin McCann y Joanne Crawford redondean el reparto principal.

Al igual que las anteriores temporadas (todas rozando para mí la excelencia), esta nueva entrega de 'Blue Lights' está compuesta por seis episodios de una hora de duración. Una duración más que agradecida en los tiempos que corren y es que a veces no hace falta mucho más para contar una historia fascinante.

