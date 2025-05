'Elden Ring' es el jefe final de las adaptaciones de videojuegos al cine. Por qué es muy difícil que la nueva apuesta de A24 salga bien

No es ningún secreto que la industria audiovisual le está cogiendo el punto a adaptar videojuegos. Esta semana ha visto el final de la segunda temporada de 'The Last of Us', y queda aún muy reciente el fenómeno de masas que supuso 'Minecraft', una película que pareció capturar por completo el interés de su audiencia objetivo, aunque en el camino no estuviese haciendo nada que recordase remotamente a la experiencia original.

En aparente estado de gracia, los anuncios de adaptaciones se están volviendo cada vez más y más valientes. Ya no solo se adaptan hits superventas como 'The Last of Us', 'Minecraft' o 'Super Mario'. Recientemente hemos sabido de la existencia de la adaptación japonesa del indie de terror 'Exit 8', y se supone que Amazon lleva desde 2022 intentando mover una serie del muy complejo y casi literario RPG 'Disco Elysium'.

En cualquier otro caso, saber que Alex Garland y A24 se iban a encargar de una futura adaptación de videojuego habría hecho a muchos hacer piruetas, y sin embargo, el aún calentito anuncio de la película de 'Elden Ring' por estas mismas personas ha dado como resultado una gran fuente de negatividad online. De los que prefieren tomárselo con humor a los que dudan seriamente que pueda salir algo positivo de aquí.

Tener a fans enfadándose por adaptaciones no es nada nuevo, pero 'Elden Ring' supone una nueva frontera en lo que testear la tolerancia de los jugadores supone. En particular porque las críticas están bastante justificadas. Con más de 30 millones de unidades vendidas, 'Elden Ring' es un fenómeno indiscutible y un apetecible candidato al cine. Pero que puedan hacerlo no es lo mismo que si deberían hacerlo.

La vieja época de forzar las adaptaciones no queda tan lejos

Para poner en contexto a los no jugones, 'Elden Ring' es un videojuego de fantasía oscura, acción y RPG. Más importante para lo que nos acontence, es un sucesor espiritual de 'Dark Souls', juegos con los que comparte su extrema dificultad, su opaca narrativa, su tono que mezcla con facilidad lo solemne con lo estúpido y su universo increíblemente enrevesado. Por más que sus ventas seduzcan de lo contrario, de primeras no suena un candidato ideal para hacer una película dirigida al gran público.

Hay dos elementos que hacen a 'Elden Ring' prácticamente inadaptable. La primera son las asperezas de un videojuego que se justifica en gran medida por su desafiante dificultad. Todo en la experiencia está diseñado alrededor del aprendizaje del jugador y del ensayo y error. Su conexión con el mundo se logra de forma eminentemente lúdica, con elementos como el descubrimiento de nuevas zonas o nuevos detalles de la historia que se sienten satisfactorios porque se ocultan tras horas de exploración y de fracasar frente a los desafíos.

El segundo es una rica narrativa que evita profundamente el lenguaje cinematográfico. Más allá de las esporádicas cinemáticas en las que se apoya de forma momentánea, el juego es un gran ejemplo del uso de narrativa críptica y ambiental. La historia es una suerte de puzle que el jugador va armando según recorre el mundo a su manera e interactúa con NPCs, explora los entornos o encuentra objetos y sus numerosas crípticas descripciones.

De hecho, Elden Ring carece de una historia tradicional propiamente dicha. Si trazamos solo los puntos principales del argumento que el SinLuz (el protagonista anónimo de 'Elden Ring') recorre en su aventura harían una película bastante pobre, pues se trata de un desarrollo estándar de fantasía sobre destino y derrotar el mal. Es el tono, la fascinante mitología y sobre todo las historias que se descubren ocultas en él lo que hacen que el viaje cobre sentido.

Hay algo de luz al final del tunel, porque de todos los candidatos para hacer esta película, Garland resulta ser un frikazo de Elden Ring. En declaraciones antes del anuncio, afirmó que estaba obsesionado con 'Shadow of the Eerdtree', la expansión que se estrenó el año pasado. Garland ha hecho además con anterioridad obras apoyadas en viajes esotéricos, como 'Aniquilación'. Solo cabe desear que su amor por el material original y su vasta experiencia como guionista le permitan encontrar un enfoque interesante para la versión cinematográfica.

Incluso en el caso en el que los astros se alineen y de la adaptación de 'Elden Ring' salga una buena película, sigue siendo realmente difícil que lo que tengamos a cambio sea una adaptación que esté vinculada con las virtudes de la obra original. ¿Seguiría la película siendo de 'Elden Ring' siendo 'Elden Ring' si no comparte las mismas sensaciones o experiencias? ¿Cuando la adaptación se convierte en mero gancho para explotar el nombre de una IP? Porque si no sabemos responder eso, quizás no estamos demasiado lejos de aquellas primeras adaptaciones fallidas de videojuego.

