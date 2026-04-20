22 años después, uno de los mejores thrillers de acción de Denzel Washington se reinventa en una serie de Netflix, y su tráiler luce espectacular

Ya han pasado 13 años desde que tuvimos que despedirnos, mucho antes de lo que nos hubiera gustado, de Tony Scott —para muchos, el bueno de los dos hermanos—. No vamos a ponernos a repasar los más que conocidos hitos de su notable filmografía, pero sí que nos detendremos para reivindicar una vez más el largometraje que permitió a Denzel Washington ofrecer una de las mejores interpretaciones de su carrera.

This man is on fireeeeeee ♫♬♪♩

Este no es otro que 'El fuego de la venganza', que carga más de dos décadas a sus espaldas y cuyo cóctel de thriller, drama y acción de primera categoría continúan siendo tan estimulantes como en 2004. Pues bien, si estamos hablando de esta cinta en particular es porque todo vuelve, y en Netflix han apostado por volver a dar una vuelta de tuerca a su premisa con algún que otro cambio por el camino, comenzando por su formato.

La nueva 'Man on Fire' —ese es su título original—, escrita por Kyle Killen y Álvaro Mamute y basada en la saga de novelas de A.J. Quinnell, abandonará el México de la cinta de Scott para narrar en forma de serie la historia de John Creasy, un exmercenario de las Fuerzas Especiales con estrés postraumático, que tendrá que salvar a una joven en una Río de Janeiro más peligrosa que nunca.

La escueta sinopsis que acompaña su tráiler, que hace gala de una fotografía que vuelve a ese dark and gritty ultracontrastado —esos negros sin información van a poner a prueba algún que otro salón—, se limita a decirnos lo siguiente sobre el arco de redención y demonios personales sin enterrar que tenemos por delante:

Atormentado por su pasado y perseguido por sus enemigos, un veterano de las Fuerzas Especiales lucha por salvar a una joven en las peligrosas calles de Río de Janeiro.

En lo que respecta a su reparto, Yahya Abdul-Mateen II encabezará 'El fuego de la venganza' acompañado de Bobby Cannavale, Billie Boullet, Alice Braga, Scott McNairy y Paul Ben-Victor entre otros. Su inminente fecha de estreno está fijada en el próximo 30 de abril, y he de confesar que tengo bastante curiosidad en ver si han conseguido acercarse a los notables resultados que obtuvo el tándem Scott-Washington. Falta poco para comprobarlo.

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