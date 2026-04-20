Tina Fey admite que se equivocó con algunos sketches políticos en 'Saturday Night Live': "Era bastante estúpida y ahora no soy mucho mejor"

Vaya generación vivimos no hace demasiados años los fans de la comedia en general y los fans de 'Saturday Night Live' en particular. Y es que la combinación entre Tina Fey, Amy Poehler y Seth Meyers supuso uno de los momentos más dulces que ha vivido el programa de comedia decano de la televisión.

Una época en la que, además, la actriz y guionista consagró la parodia de figuras tan relevantes en ese momento como Sarah Palin. Decenas de sketches en los que se produjo una suerte de toma y daca entre el programa y las figuras políticas parodiadas. Un ciclo del que Fey no está del todo orgullosa.

Fey que lo diga

Así al menos lo dejó caer este fin de semana durante el evento History Talks. Durante la conversación, Fey, que se incorporó al programa en 1997, comentó que «cuanto más tiempo estaba ahí, más me daba cuenta de que la relación entre el programa y la actualidad se volvía un velo más y más fino.»

Para la cómica fue fascinante descubrir cómo lo que decía podía ser tomado en serio, lo que llevó a ir cada vez a más con los chistes. Algunos de ellos, para ella, equivocados:

«Dicen algo, les respondemos, vienen y dicen "queremos estar ahí también". Es emocionante y hasta da miedo esa idea de que algo que digas será escuchado por la persona al mando. Es decir, he hecho chistes pero también era bastante estúpida y ahora no soy mucho mejor, pero hay bromas que digo "Oh, sí, me pasé en esa".»

Fey concluye que cuando le preguntan si SNL intenta controlar la narrativa y la política respnde que no se puede: «Si no es verdad, no será divertido.»

Estas declaraciones, además, vienen durante una legislatura presidencial en la que Donald Trump, objeto también de las sátiras del programa, ha sido muy vocal y beligerante respecto a los late shows y programas de humor, incluyendo no solo 'Saturday Night Live', sino también los lates presentados por Stephen Colbert y Jimmy Kimmel.

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