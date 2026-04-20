La temporada 2 de 'Bronca' parece el remake de una película ganadora del Oscar. Convierte la lucha de clases en una espiral de ambición y miseria

A simple vista, la segunda temporada de 'Bronca' podría parecer la respuesta de Netflix al fenómeno de 'The White Lotus': personajes privilegiados, tensiones de clase y un escenario exclusivo donde todo está a punto de estallar. Pero bajo esa superficie, la serie apunta en una dirección mucho más incómoda y afilada, acercándose peligrosamente al terreno de 'Parásitos', la obra de Bong Joon-ho que diseccionó como pocas el sistema de clases contemporáneo.

Aquí no se trata solo de ricos contra pobres, sino de la forma en que todos, independientemente de su posición, participan y perpetúan un sistema basado en la explotación, la ambición y el egoísmo. La temporada construye así un relato donde nadie está completamente a salvo ni moralmente intacto, y donde el ascenso social deja de ser una aspiración legítima para convertirse en una negociación constante con los propios límites éticos.

Conflicto de clases

La historia gira en torno a dos parejas que representan extremos opuestos del espectro económico. Por un lado están Josh y Lindsay, interpretados por Oscar Isaac y Carey Mulligan, que gestionan un exclusivo club de campo en Montecito mientras lidian con una relación cada vez más deteriorada. En el otro extremo están Ashley y Austin, encarnados por Cailee Spaeny y Charles Melton, una pareja que apenas logra sobrevivir económicamente mientras trabaja para ellos.

La clave está cuando estos dos mundos colisionan, justo cuando Ashley y Austin presencian una violenta pelea entre sus jefes y deciden grabarla, obteniendo así un arma que cambiará el equilibrio de poder. A partir de ahí, la serie entra en un terreno de chantajes, manipulaciones y alianzas frágiles que evidencian hasta qué punto las relaciones personales están condicionadas por la necesidad económica.

Lo interesante es que la serie no plantea un conflicto moral sencillo. Aunque Josh y Lindsay representan el privilegio, también están atrapados en una jerarquía mayor, dependiendo de clientes aún más poderosos. Del mismo modo, Ashley y Austin, que en principio encarnan la precariedad, no dudan en cruzar líneas éticas para mejorar su situación.

Nadie es solo una víctima o culpable y esa ambigüedad se vuelve aún más evidente con la figura de la presidenta Park (Youn Yuh-jung), una multimillonaria que representa la cúspide del sistema. Su capacidad para manipular, encubrir escándalos e incluso eliminar amenazas demuestra que, en este universo, el verdadero poder cambia constantemente las reglas del juego.

El resultado final es muy pesimista, porque las disputas entre personajes acaban siendo irrelevantes frente a un sistema que se perpetúa por sí mismo. Como ya ocurría en 'Parásitos', la promesa de ascenso social es una ilusión, y la única forma de avanzar parece implicar traicionar cualquier principio.

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