'Clayface': Así se diseñó la aterradora transformación final del villano de DC

La metamorfosis de Matt Hagen en una masa de arcilla viviente es uno de los grandes secretos de 'Clayface'. James Watkins, director de la película, y su equipo creativo han explicado cómo construyeron el aspecto definitivo del personaje, una transformación que combina el terror corporal con un detalle esencial: detrás del monstruo todavía debe reconocerse al hombre.

El resultado no se muestra hasta los últimos instantes de la película, así que mucho que se vienen spoilers:

Después de acabar con sus enemigos, incluido el detective John Borrelli (Max Minghella), su principal rival amoroso, Matt dirige su atención hacia la doctora Caitlyn Corr (Naomi Ackie). Ella activa el protocolo de emergencia que desactiva los nanorrobots de inteligencia artificial que mantienen unido su cuerpo. Aunque todo apunta a que el personaje se ha desintegrado, la escena final confirma que sigue vivo en las alcantarillas de Gotham, mientras su identidad y su apariencia terminan de desmoronarse.

Conseguir ese diseño llevó tiempo. Watkins reconoce que el equipo exploró numerosas posibilidades antes de encontrar la versión definitiva. "Tardamos mucho. Pasamos por un montón de versiones diferentes. Teníamos una idea aproximada de adónde queríamos llegar, pero era bastante vaga", explica el cineasta a Entertainment Weekly.

El diseñador de producción James Price fue uno de los primeros en desarrollar propuestas visuales para la criatura. También participó Legacy Effects, el estudio responsable de buena parte del trabajo de prótesis y efectos prácticos, que llegó a construir un modelo de arcilla para mostrar a Tom Rhys Harries, el actor protagonista, una primera aproximación al personaje.

'Clayface'

Las referencias abarcaron distintas etapas de los cómics de DC, desde las versiones de Matt Hagen y Basil Karlo hasta 'Batman: The Animated Series' y 'Creature Commandos'. Sin embargo, Watkins no quiso reproducir una interpretación concreta. "Absorbí todo", resume el director. A partir de los diseños y las propuestas recopiladas, el equipo de efectos visuales de Framestore desarrolló la versión digital definitiva.

Equilibrio entre lo humano y lo monstruoso

La clave estaba en encontrar un equilibrio entre lo humano y lo monstruoso. Para ello, el equipo estudió el comportamiento real de la arcilla, observando cómo se agrieta al secarse. Las zonas hundidas del rostro de Matt conservarían la humedad, mientras que las superficies más prominentes presentarían fisuras y roturas.

El rostro también refleja esa dualidad. Un lado conserva elementos reconocibles del actor, mientras que el otro incorpora el característico ojo blanco del personaje en los cómics y una boca deformada, con los dientes desplazados. "Intentábamos conseguir un efecto de doble personalidad", explica Angus Bickerton, supervisor de efectos visuales, que compara el planteamiento con Dos Caras, el enemigo de Batman.

Aunque el plano final se creó mediante imágenes generadas por ordenador, el equipo construyó un traje monstruoso para probar la iluminación y la puesta en escena junto al director de fotografía Rob Hardy. La lágrima que cae del ojo más humano de Matt fue otro detalle cuidadosamente trabajado.

Watkins tenía clara la intención emocional de la criatura: "Quería que resultara extraña y perturbadora, pero también que despertara simpatía". Y añade una idea que resume toda la transformación: "Quería no perder nunca de vista al hombre que hay dentro del monstruo".

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