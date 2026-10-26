Los espectadores afirman que 'Clayface' es una de las mejores películas de terror de la historia y James Gunn lo celebra: "Estoy muy orgulloso de esto"

La nueva DC se juega mucho con una película relativamente pequeña como 'Clayface'. Realizada con un presupuesto de 44 millones de dólares, era una apuesta a priori como poco riesgo para Warner. Sin embargo, el batacazo de 'Supergirl' ha hecho que se mire con lupa su funcionamiento en taquilla, donde ha arrancado bien, pero quedándose lejos de ser un éxito atronador.

Sin embargo, 'Clayface' cuenta con algo a su favor para confiar en que no se despeñe la semana que viene -como sí le pasó hace pocos años a 'Morbius'-: el público está encantado con la película dirigida por James Watkins, hasta el punto de que los espectadores la han valorado como una de las mejores películas de terror de la historia.

El público dicta sentencia

De hecho, 'Clayface' ha recibido una valoración A- en Cinemascore, lo que se traduce en la tercera más alta posible, quedándose así solamente por detrás de tres películas de terror. 'Poltergeist', 'Aliens, el regreso' y 'Los pecadores' son las únicas películas de dicho género que lograron una A, mientras que ni una sola consiguió la ansiada A+.

Esa A- la sitúa además dentro de un grupo reducido de títulos que consiguieron en su momento esa valoración. A continuación encontraréis todos ellos ordenados por fecha de estreno:

Es una selección de lo más particular, siendo el principal problema que el cine de terror no suele puntuar demasiado alto en Cinemascore, un servicio centrado en recoger las opiniones de los espectadores de Estados Unidos durante el primer día en cines de la película en cuestión.

Dicho esto, las valoraciones en Cinemascore se miran con lupa en Hollywood, pues el mismísimo James Gunn se ha pronunciado al respecto en Threads, donde ha publicado el siguiente mensaje:

Estoy muy orgulloso de esto. 'Los pecadores' es la única película de terror que ha obtenido una calificación A en Cinemascore, y solo tres películas de terror han obtenido una A- en los últimos años: 'Obsession', 'Weapons' y, ahora, 'Clayface'. Como siempre, todo el mérito es de James, Mike, Hossein, Tom, Naomi y todo el equipo.

Siendo justos, su mensaje tiene algunas imprecisiones, pues son tres películas las que han logrado una A, aunque para encontrar las dos primeras hay que remontarse además hasta los años 80. Además, es cierto que '28 semanas después: El templo de los huesos' fracasó en taquilla y que no mola tanto asociar su tu nuevo estreno con ella, pero ese A- sigue siendo innegable.

Ahora habrá que ver cómo influye esto en el recorrido comercial de 'Clayface'. En su primer fin de semana ha sumado unos correctos 43 millones de recaudación mundial, pero será el que viene cuando nos hagamos una idea más clara de si será un (pequeño) triunfo comercial o un título con el que Warner como mucho recuperará costes.

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