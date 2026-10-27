Jessica Chastain (49 años): "Honestamente, no soporto ver películas en las que los seres humanos disfrutan con las desgracias de otras personas”

El terror es uno de los géneros que más propician a descubrir que líneas rojas tiene uno a la hora de ponerse a ver algo. Se puede rechazar desde pasar un solo minuto angustiado o puede encontrarse demasiado desagradable la casquería y lo gore. En otros casos, puede rechazarse lo que se está contando en la pantalla.

El otro terror

Jessica Chastain ha vuelto al género este año con ‘La otra madre’ (’Other Mommy’), que bordea ya los 100 millones de dólares recaudados en taquilla en todo el mundo para volverse el gran pelotazo de este mes de Halloween. Ella además ha propiciado un personaje que da para disfraz ganador de lo inquietante que es.

No es que la película haya sido un triunfo a nivel de críticas o convenza en cómo aborda su historia, pero da el carrusel de sustos que algunos reclaman de películas así. Chastain ha ido haciendo puntualmente películas así, sobre todo de corte sobrenatural como son los casos de ‘Mama’ o el díptico de ‘It’.

Según contó a Fotogramas, le resultan más tolerables que cuando se aborda el puro horror humano:

Los monstruos más aterradores son las personas, y lo que algunas son capaces de hacer. En el cine, esas son las películas de terror que más me cuesta ver. Por ejemplo, ’Funny Games’ (1997), de Haneke. Honestamente, no soporto ver películas en las que los seres humanos disfrutan con las desgracias de otras personas.

Se puede contemplar cierta paradoja que algunas de sus películas son casi más disfrutables que desagradables mientras muestran a otras personas viviendo desgracias. No obstante, cada uno tiene las líneas rojas más marcadas con lo que quiere ver, y al fin y al cabo es distinto ver que hacer. Como ella misma dice: “En general, es difícil pasar miedo en un set de rodaje con tanta gente”.

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