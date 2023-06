Guillermo Del Toro ayudó a descubrir al director de 'Flash' produciendo esta sorprendente película de terror que se puede ver en SkyShowtime

El cine de terror medianamente mainstream está sirviendo también para que determinados directores metan la cabeza en la industria de Hollywood. DC es un buen ejemplo de cómo estos directores de género saltan a hacer blockbusters de fantasía que suelen tener decisiones llamativas, como colores intensos y mucho humor, con ejemplos James Wan y David F. Sandberg.

No era del todo descabellado hacer lo mismo con Andy Muschietti, dándole el encargo de llevar 'Flash' a la gran pantalla. Las intenciones han estado bastante en la línea de los otros directores mencionados, aunque el resultado sea más irregular. Es sin duda una constante en la carrera del cineasta argentino, que ya presentó dos películas de 'It' donde una era claramente superior a la otra, o en su mismo debut 'Mamá'.

La madre que la parió

Escrita y dirigida por Muschietti a partir del corto de mismo nombre que realizó junto a su hermana, 'Mamá' vino además con el beneplácito de Guillermo del Toro, ejerciendo de productor/mecenas del cineasta latinoamericano. Jessica Chastain y Nikolaj Coster-Waldau protagonizan esta cinta sobrenatural que se puede ver en streaming a través de SkyShowtime.

Una bajista de un grupo punk es reacia al concepto de maternidad a pesar de llevar tiempo con su pareja, pero toda la situación dará un importante giro cuando deben hacerse cargo de las sobrinas de él, que aparecen cinco años después de que desaparecieran tras el asesinato de su madre. Su adaptación a la civilización tras un lustro viviendo aisladas no será fácil, especialmente cuando una misteriosa presencia ronda a su alrededor.

Los mejores momentos de 'Mamá' muestran a Muschietti como un artesano con gusto por las decisiones extravagantes, como el diseño de la criatura y su despliegue a través de la tecnología. Resulta, eso sí, más efectivo cuando emplea detalles prácticos, como es la particular fisionomía de Javier Botet, que aporta el aire esquelético y espeluznante necesario.

No obstante, no cambia que estamos ante una película bastante funcional en la mayor parte de su recorrido. No da demasiado espacio al aburrimiento, con unos redondos 100 minutos de metraje, pero no supone una especial revolución. Casi todo lo que funciona y lo que no de su cine ya está presente en este debut, que fue un potente éxito y le permitió está en la orbita de los estudios.

Primero para hacer la adaptación de una imprescindible obra del género terrorífico, después para hacer una versión medianamente coherente de 'Flash'. En ambos casos, como en 'Mamá', consigue ser medianamente exitoso, aunque también cuestionable.

