Javier Ambrossi (42 años), sobre el éxito de su hermana Macarena García: "A ella le empezó a ir fenomenal y yo no avanzaba”

Javier Ambrossi ya no tiene nada que demostrar al mundo del cine, especialmente tras el éxito de 'La bola negra' junto con su co-director Javier Calvo. Ha batido récord de taquilla en España y se ha convertido en el segundo mejor estreno de habla no inglesa en Estados Unidos mientras 'La bola negra' coge fuerzas en la carrera hacia los Oscars.

Eso sí, hace algún tiempo Ambrossi no tenía tan claro su lugar en el mundillo. Y más después de que su hermana empezase a despuntar como actriz.

¿Y a mi cuándo me toca?

Lo cierto es que la carrera de Macarena García ha estado bastante unida a la de Ambrossi: ella fue la protagonista de 'La Llamada' y 'La Mesías', además de que ha aparecido interpretándose a sí misma en 'Paquita Salas'. Pero unos años antes, mientras ella conseguía más papeles y reconocimientos, él no lograba hacerse un hueco como actor.

"El proceso con mi hermana para mí fue complicado porque, claro, yo también quería ser actor. Y de repente a ella le empezó a ir fenomenal y yo no avanzaba. Tuve que superar primero mi propia frustración y la envidia que me pudiera dar. Y saneado todo eso, pasar a admirarla y acabar convirtiendo todo lo que siento por ella en 'La Llamada'", admitió Ambrossi en una entrevista.

Al fin y al cabo, Macarena García se hizo con la Concha de Plata a la Mejor actriz en Festival de Cine de San Sebastián por su papel en 'Blancanieves' allá por 2012. Se convirtió en un rostro recurrente en la pequeña y gran pantalla: 'Palmeras en la nieve', 'Amar en tiempos revueltos', 'El Ministerio del tiempo'... Y, mientras tanto, Ambrossi trabajaba como camarero en un bar de copas en lo que fue una etapa muy angustiante para él.

Lo cierto es que el propio Ambrossi también tuvo varios trabajos en televisión en varias series como 'Hermanos y detectives', 'Las crónicas de Maia' o 'Arrayán', aunque sin igual el éxitó de Macarena. Así que decidió volcar su frustración en la obra teatral de 'La Llamada', que después sería adaptada a película.

'La Llamada' fue un pelotazo para los Javis, y su éxito se fue asentando cada vez más con cada nueva producción. Los siguientes trabajos como director de Ambrossi le han asegurado su propio lugar en la industria, aunque no sea como actor... Esperemos que ya por lo menos se haya quitado esa espinita, porque malos rollos con Macarena no parece que quede ninguno.

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