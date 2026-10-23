'La bola negra' iba a tener una escena íntima entre Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau, pero se descartó: "Lo vivimos como una auténtica historia de amor"

Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau protagonizaron uno de los momentos más espontáneos del rodaje de 'La bola negra', la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Parece que los actores improvisaron un beso durante la última noche de sus personajes, Sebastián y Rafael, en una escena que quedó grabada, pero que finalmente no llegó al montaje estrenado en los cines.

Ambos han revelado hace no mucho los detalles de aquel instante en una entrevista con Emmy Rossum para el canal de YouTube Still Watching Netflix. Aunque Los Javis han confirmado lo ocurrido y no descartan recuperar ese material en el futuro, por el momento no han dicho qué harán con él.

Un beso improvisado

Durante la conversación con Emmy Rossum, los dos intérpretes recordaron cómo vivieron la última escena de Sebastián y Rafael. "Lo vivimos todo como una auténtica historia de amor", explicó Miguel Bernardeau al hablar de la relación entre sus personajes. Fue entonces cuando Guitarricadelafuente desveló el detalle que ha terminado convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la entrevista: "Nos besamos al final". Y Bernardeau confirmó enseguida lo que había contado su compañero: "Sí, nos besamos".

Sin embargo, el beso no estaba previsto en el guion, sino que surgió de manera espontánea durante el rodaje y aunque la cámara lo registró, Javier Calvo y Javier Ambrossi decidieron dejarlo fuera de la versión definitiva de 'La bola negra'. Bernardeau también recordó la reacción de su compañero durante aquella toma, dirigiéndose directamente a él en plena entrevista: "Podía oír tu risa como si fuera un grito".

Los propios directores participaron en la charla para contar cómo vivieron aquella improvisación. Calvo reaccionó entre risas al recordar lo sucedido: "Lo besaste! Y nosotros, muy bien, Guitarrica, perfect". Ambrossi añadió que ambos habían intentado intervenir en aquel momento: "Nosotros como no, no, no, no...", relató, recordando cómo trataron de frenar la situación sin conseguirlo.

La posibilidad de recuperar la secuencia descartada también salió a relucir durante la entrevista. Javier Calvo dejó abierta la puerta a que ese material pueda ver la luz más adelante, aunque sin confirmar ningún plan concreto: "Puede que lo usemos, no lo sé". Por su parte, Miguel Bernardeau no ocultó su satisfacción con lo ocurrido durante el rodaje y reconoció abiertamente qué le había parecido aquel instante junto a su compañero: "Me encantó".

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