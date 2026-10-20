Gris Jordana, directora de fotografía de ‘La bola negra’: “Me mandó ver 3.500 películas de Rusia, de Ucrania, de las que solo había visto el tráiler”

El fenómeno de ‘La bola negra’ se aprecia como imparable, y no se está limitando a nuestras fronteras donde está cada vez más cerca de hacer historia taquillera. Fuera está recibiendo mucha aclamación e interés, y no se ve ya tan descabellado que sea una de las favoritas a los próximos Premios Oscars. Ya no sólo en categoría de película internacional, sino rascar nominación en otras áreas donde la película luce.

Se compre más o menos la propuesta de Los Javis, es complicado negar que hay grandísimo talento técnico detrás. La increíble factura es producto de una fuerte visión de los cineastas en conjunto con una serie de colaboradores notables. De los que más destaca, obviamente, es el aspecto visual apuntalado por la directora de fotografía Gris Jordana.

‘La bola negra’ cuenta con un exquisito lenguaje visual que es capaz de moverse entre épocas y también tipos de historias (entre las “reales” y la ficción) sin caer en trucos muy recurrentes. La cineasta de Manlleu explicó hablando con Esquire cómo pusieron énfasis en diferenciar las tramas desde el lenguaje y no desde la pura fotografía: “Lo típico del pasado más cálido, el presente más azulado… No queríamos eso”.

La visión de Los Javis, que suele recurrir a dialogar a menudo con dispares referencias de la cultura pop, implicaba aquí lanzar un montón de influencias dispares e ir discriminando aquellas que eran realmente convenientes o no para la historia. Calvo y Ambrossi querían un presente muy estético y colorido al estilo de Pedro Almodóvar, pero Jordana “para nada quería copiarlo porque sabía que no me iba a salir bien”. Por otro lado, ellos le negaron su idea de intentar hacer una Granada que pareciera una película de Wong Kar-Wai.

Yo al principio lo veía en plan Falling Angels, de Wong Kar-wai, con angulares, cámara en mano cerquísima del protagonista… Pero los chicos estaban como: “Pero ¡qué dices!”.

Una guerra diferente

Pero dado el carácter bélico de la historia, era inevitable pensar en grandes referentes del género en los que “la guerra es profundamente violenta, pero no está glorificada”. De Elem Klimov a Pawel Pawlikowski como guías principales, aunque según Jordana el ciclón referencial de los Javis pretendía ir más allá:

Javi Calvo me mandó ver 3.500 películas de Rusia, de Ucrania, del este… de las que luego me confesó que él solo había visto el tráiler.

Ese diálogo con las imágenes pasadas es un interesante punto de apoyo para una película que trata de hablar de la relación que tenemos con el pasado y también con la ficción. El trabajo de Jordana con Los Javis consigue una cercanía muy lograda que logra sugerir y luego acentuar las emociones vividas por sus personajes. Un interesante punto climático para una sociedad que empezó con ‘Veneno’ y ahora puede hacer historia en los Oscars.

Fotografía | Carla Oset

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