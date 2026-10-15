La obra que inspiró a Los Javis para crear el imaginario de 'La bola negra': "Es el mejor libro español sobre nuestra guerra civil"

Los Javis no dejan nada al azar cuando preparan una película. Cuando se trata de construir una historia, Javier Calvo y Javier Ambrossi recurren a un universo de referencias culturales que comparten con sus colaboradores y que después transforman en un lenguaje visual propio. En el caso de 'La bola negra', uno de esos puntos de partida fue un libro que ayuda a entender el tono y la mirada con los que el equipo se ha acercado a su historia. Se trata de 'A sangre y fuego', de Manuel Chaves Nogales. Una elección que se aleja de los referentes habituales del cine bélico estadounidense y que conecta con una obra fundamental de la literatura española sobre la Guerra Civil.

El universo de 'La bola negra'

Gris Jordana, directora de fotografía de 'La bola negra' y a quien los cineastas llaman cariñosamente su "jefa", explicó cómo funciona esa colaboración creativa durante una entrevista con Esquire.

"Ellos me descargan una tonelada de referencias eclécticas, a partir de ahí creamos juntos un lenguaje nuevo y yo soy la Pepito Grillo que va diciendo cómo encajar todo para que sea coherente".

Y en ese intercambio, los libros ocupan un lugar especialmente importante.

"Los tres somos grandes lectores y con los chicos me comunico mucho a través de libros. Lo primero que me enviaron fue A sangre y fuego, de Manuel Chaves Nogales, lo que ya dibuja en tu mente un escenario particular que no se parece a las películas de guerra hechas en Estados Unidos que estamos acostumbrados a ver".

Publicado originalmente en 1937, durante el exilio de su autor en Francia, 'A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de España' reúne nueve relatos ambientados en la Guerra Civil española. Chaves Nogales, periodista nacido en Sevilla en 1897 y fallecido en Londres en 1944, partió de acontecimientos y lugares reales para construir una obra que combina el valor testimonial con una prosa de muchísima fuerza.

La intención del escritor era dejar constancia de los horrores de la guerra sin convertir sus páginas en un instrumento de propaganda. El autor se detiene en las contradicciones humanas, la crueldad y el sufrimiento de quienes quedan atrapados en la violencia, sin simplificar la realidad en una división entre buenos y malos.

Esa posición también explica el reconocimiento que ha recibido la obra entre otros escritores españoles. Antonio Muñoz Molina describió a Chaves Nogales como "el hombre justo que no se casa con nadie porque su compasión y su solidaridad están del lado de las personas que sufren". Eduardo Jordá llegó a calificar el libro como "el mejor libro español sobre nuestra guerra civil", y Andrés Trapiello destacó su fuerza frente a otras aproximaciones literarias al conflicto: "A su lado muchas de las páginas de tantos otros parecen oscurecerse, faltas de nervio o sobradas de retórica guerrera. Ni han contado lo que él contó ni lo contaron de la misma manera".

Pero más allá de su valor histórico, el libro sigue siendo capaz de dialogar con el presente gracias a su manera de representar la violencia y a su rechazo de las explicaciones simplistas. Que Los Javis hayan recurrido a sus páginas para desarrollar el imaginario de 'La bola negra' deja claro que le dan mucha importancia a las referencias literarias en su proceso creativo.

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