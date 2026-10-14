Milo Quifes, el actor de 'La bola negra' al que Los Javis "rescataron": "No tenía para comer"

El salto al cine de Milo Quifes tiene mucho más detrás que su primer papel protagonista. A sus 25 años, el actor se estrena en la gran pantalla con 'La bola negra', la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi y película seleccionada para representar a España en los Oscar.

Funcionando en tres tiempos, Quifes protagoniza el capítulo de 1932 en el que encarna a Carlos. La oportunidad no solo ha supuesto un punto de inflexión profesional, sino también el comienzo de un proceso personal marcado por el acompañamiento y la confianza.

En una entrevista a Fotogramas desde el Festival de San Sebastián, Quifes recuerda con emoción el papel que han desempeñado Los Javis en su vida. "Los Javis me rescataron de una época muy mala. Yo salía a la calle a trabajar porque no tenía para comer, pero me costaba mucho", confiesa el intérprete, que reconoce que está viviendo una realidad que antes ni siquiera imaginaba.

El actor también destaca la manera en que los directores han construido un entorno de trabajo que va más allá de los ensayos. "De una manera sana, te obligan a ir a los ensayos, hacen comunidad, te enseñan el mundo cogidos de la mano y te sueltan cuando llega el momento", explica. Una experiencia que le ha permitido afrontar su debut cinematográfico con el respaldo necesario para asumir los desafíos del rodaje.

Ponerse delante de una cámara por primera vez también ha supuesto enfrentarse a sus propias inseguridades. Quifes admite que, tras recibir la noticia de que había conseguido el papel, llegó el momento de asumir la responsabilidad: "Me puse muy contento cuando me dieron el papel, pero después sales de allí pensando: 'Ahora tienes que funcionar delante de una cámara'".

Milo Quifes es Carlos en 'La bola negra'

En ese proceso, el onubense destaca la implicación de Calvo y Ambrossi, que ensayan con los intérpretes y buscan la manera de acompañarlos sin quitarles espacio para experimentar. También recuerda el apoyo de sus compañeros de reparto, entre ellos María Morales, Antonio de la Torre y Natalia de Molina, que le ofrecieron consejos y cercanía durante el trabajo.

"Ver a gente tan talentosa trabajando contigo hace que tu trabajo sea mucho más fácil", señala. Para Quifes, esa confianza ha sido fundamental a la hora de encontrar su sitio en una producción que supone el inicio de su trayectoria en el cine.

Transformar y curar las heridas

Uno de los aspectos más significativos de la experiencia ha sido la construcción de su personaje y la forma de abordar las emociones personales. El actor explica que Los Javis no le pidieron que recurriera directamente a su dolor para interpretar las escenas, sino que le ayudaron a comprenderlo y a encontrar una vía creativa para trasladarlo a la ficción.

"Me hacen reconocer la herida que tengo y después curarla, porque no se puede curar una herida si no la reconoces antes", afirma. A partir de ese trabajo, los ensayos se convirtieron en un espacio para explorar su mundo interior y descubrir aspectos de sí mismo que desconocía.

"Recuerdo estar grabando y entender cosas de mí mismo que desconocía".

Tras esta primera experiencia, Quifes tiene claro que quiere estar a la altura de la oportunidad recibida. "Espero esforzarme lo suficiente para rendir homenaje a la confianza que depositaron en mí", asegura. Una declaración que resume el significado de 'La bola negra' para un actor que ha encontrado en su primer largometraje una oportunidad profesional y un impulso para dejar atrás una etapa difícil.

En Espinof | El hijo de Javier Bardem y Penélope Cruz acaba de debutar en 'La bola negra'. Solo tiene 15 años pero ha empezado por todo lo alto

En Espinof | Los Javis explican la conexión de 'La bola negra' con una de las mejores películas bélicas de la historia: "Lo mismo pero con Penélope Cruz en un tanque"