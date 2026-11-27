Aunque el arte de los videojuegos licenciados ha ido desapareciendo con el tiempo, lo cierto es que en los años 80 y 90 formaba parte indispensable del panorama gamer: juegos muy baratos en su mayoría y hechos a toda prisa para coincidir con el estreno de una película que, muy de vez en cuando, nos regalaron clásicos como 'Aladdin', 'GoldenEye 007', 'Spider-Man 2' o 'Blade Runner'. Sin embargo, las duras condiciones de algunas productoras dieron al traste con proyectos verdaderamente originales y únicos que tuvieron que apañárselas para reconvertirse en otra cosa... como le pasó al videojuego original de 'Terminator' para NES.

NESminator

Si eres un jugador de vieja escuela habrás pensado inmediatamente que ya hay un videojuego de 'Terminator' para NES: un plataformas creado por Bethesda en 1992 que solo es apto ahora para curiosos, porque la verdad es que dista mucho de ser bueno. Sin embargo, justo antes, otra productora, Sunsoft, estuvo a punto de publicar una adaptación que habría sido de lo más interesante y rupturista... Si no fuera porque en Orion Pictures les pararon los pies.

En 1988, cuatro años después del estreno de la película, nadie quería los derechos de 'Terminator'. Al fin y al cabo, la secuela todavía no había sido anunciada y, aunque la película de James Cameron amasó 78 millones en taquilla, su fama se había diluído con el tiempo. Sin embargo, el director de Sunsoft America, Richard Robbins, sabía oler las franquicias que aún tenían algo que decir, como hizo en su día con 'La Familia Addams' o 'Batman' (antes de la película de Tim Burton), y la adquirió, con una sola condición: el videojuego tendría que seguir la trama de la película fielmente.

Esto es: debía transcurrir en el presente, solo podía haber un enemigo (el Terminator, claro) y este tan solo podía morir en la última pantalla. Como imaginarás, no es plato de buen gusto hacer un videojuego con un solo enemigo, pero entonces Masahito Nomura, encargado del proyecto, tuvo una idea de oro: convertirlo en un título al estilo 'Dragon's Lair' (esa auténtica obra maestra de Don Bluth). O sea, mostrando vídeos y permitiendo que el jugador tome decisiones en algunos momentos dados.

El problema es que, incluso con cutscenes de baja calidad, ocupaba tantísimo espacio en la consola de Nintendo que nada más empezar ya se habían quedado sin almacenamiento. Tras cuatro meses de desarrollo, empezaron de cero otra vez. Y ese nuevo juego sería el definitivo.

Corre Sarah Connor, te persigue el cyborg

Sin hacer ni caso a las recomendaciones de Orion Pictures, en Sunsoft empezaron a hacer un juego de 'Terminator' por su cuenta ambientado en el futuro, donde un Kyle Reese adulto luchara contra el cyborg y, de manera lógica, pudiera enfrentarse también a otros enemigos antes de encontrarse con el villano. Llegaron a terminar el título, con banda sonora incluída, y cuando se lo mostraron a Rand Marlis, director de la licencia, quedó horrorizado y les retiró los derechos de manera inmediata. Algo sospechaba, claro: normalmente, los estudios le mostraban su idea antes de programarla, pero en el caso de Sunsoft, conscientes de que se negaría, decidieron hacer directamente el juego y cruzar los dedos para que colara.

Así que en esas estaban: un juego entero ya hecho basado en una película con secuela ya anunciada, y sin los derechos para poder sacarlo al mercado. En lugar de borrarlo todo, valorar las pérdidas y llorar por su mala suerte, decidieron sacarlo de todas maneras, solo que cambiando los sprites del personaje (dándole, según el país, una armadura o dejándole ir a cara descubierta), los enemigos y la trama. Ahora, 'Journey to Silius' ('Rough World' en Japón) contaba la historia de Jay McCray, el hijo de un científico que se había afincado en una colonia del Sistema Solar Silius y se dirige a encontrarse con él, cuando la estación especial explota y mata a todo el equipo.

En casa de su padre, Jay descubre que le ha dejado todos los planes de expansión de la colonia y un mensaje donde le pide que los complete si los terroristas destruyen el lugar. Así que, obviamente, Jay se dispone a cargárselos a todos. Curiosamente, el compositor del juego original, Naoki Kodaka, no hizo ni un tema nuevo para 'Journey to Silius', así que, salvando la melodía típica de la saga que eliminaron, se ha respetado por completo (y sigue siendo de lo mejor valorado). El juego apareció en 1990, se convirtió en un pequeño éxito de culto y ha permanecido como tal desde entonces.

Sunsoft acabó haciendo algunas adaptaciones geniales, como 'Gremlins 2' o 'Batman', y a día de hoy siguen en pie, viviendo de su pasado aunque ya apartados del negocio de las versiones de cine. Con el tiempo, 'Terminator' ha abierto la mano y hemos tenido adaptaciones de todo tipo, incluyendo un juego de ajedrez ('Chess Wars'), pinballs, crossovers con 'Robocop' o una tragaperras, y ha sido personaje en 'WWE 2K16', 'Mortal Kombat 11', 'Call of Duty: Warzone' o 'Fortnite'. En Sunsoft solo fueron unos adelantados a su tiempo.

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