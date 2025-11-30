Los blockbusters cada vez parecen más videojuegos triple A. ‘Predator: Badlands’ podría ser perfectamente una extensión de ‘Horizon’

La industria en la última década ha hecho un notable esfuerzo porque cine y series acaben menos distanciadas, haciendo que el lenguaje audiovisual “espectacular” sea accesible a través de aplanarlo y hacer que las historias sean interminables por afán de franquiciarlas. No es casual que a menudo se emplee el término “contenido” para englobarlo todo, porque al final todo se está desnaturalizando en un falso ejercicio de democratización del gusto con ambición explotativa.

Ver un blockbuster estos días es como ver el siguiente capítulo de una serie, de igual modo que ver una temporada o una miniserie parece como ver un largometraje a cachos. ‘Predator: Badlands’, si bien es una aventura de ciencia ficción sólida y entretenida, es ejemplo de película evento que realmente cumple con la tarea de seguir expandiendo un universo lucrativo. Si acaso, lo más llamativo que tiene la película está en un esqueleto y una ejecución que parece integrar otro lenguaje audiovisual más: el de los videojuegos.

Cazando a la vez que jugando

Concretamente, el de videojuegos triple A, el equivalente a los blockbusters en su respectiva industria. Mucho se ha hablado de cómo Dan Trachtenberg ha llevado a la franquicia hacia un terreno más accesible a través de reducir violencia, pero resulta más curioso que haya conseguido una experiencia más próxima a estar expuesto a las cinemáticas de un juego.

O, incluso, que toda la parte jugable también parezca una cinemática. ‘Predator: Badlands’ ofrece la perspectiva de uno de los depredadores en territorio desconocido, con un objetivo marcado que es el de capturar a una determinada bestia que le otorgará respetabilidad entre su comunidad cazadora. Una especie de jefe final al que tiene que combatir atravesando un planeta lleno de criaturas y vegetación extraña con los que interactúa y debe aprender cómo derrotar para avanzar. Posteriormente, todo esto le sirve de experiencia y hasta equipamiento para enfrentarse al auténtico jefe final.

Incluso la presencia del personaje androide de Elle Fanning sirve cómo enciclopia empleada para explicar al jugador el funcionamiento del planeta, del lore y hasta le guía sobre la mejor manera de superar los desafíos. Y, en cierto modo, es parte más del equipamiento para una especie de partida a una extensión de ‘Horizon’ en la que no se puede interactuar y tener poder decisión, justo el gran atractivo de jugar.

El blockbuster al que antes podías jugar

Cierto, los videojuegos de aventuras no han inventado precisamente una estructura de búsqueda y acción contra enemigos autóctonos, porque tenemos muchas películas de aventuras en la jungla para ello. Sin embargo, la manera en la que ‘Predator: Badlands’ pasa por ellos evoca muchísimo a todo lo que se ha ido puliendo de juegos como ‘The Legend of Zelda’, pero llevado hacia la ciencia ficción más exagerada.

Sus enfrentamientos tienen mucho de prueba y error propio de las dinámicas de jugar en un mundo abierto, y acaba siendo una progresión de esta videojuegalización (?) que muchos blockbusters están experimentando para no quedarse atrás en un relevo cultural claro. Dicho de otro modo, un paso más en el afán de que todo lo que vemos, oímos o jugamos sea contenido.

