Aunque estamos acostumbrados a que los famosos prácticamente nazcan famosos, lo cierto es que gran parte de la realeza de Hollywood tuvo trabajos completamente normales y corrientes antes de triunfar. Es el caso de Amy Adams, que, al acabar el instituto, acabó trabajando como camarera en Hooters y dependienta en la tienda de ropa GAP. Poco esperaba que su primer roce con la fama ocurriría entre camisetas y vestidos.

No seas GAP-fe

Como contó la propia actriz en el programa de James Corden, "Me colocaron como la encargada de dar la bienvenida y lo hice todo como tenía que hacerlo, incluso aunque no quisiera. Hay algo llamado el 'Discurso Gap', con el que tienes que saludar, acercarte, dar la información del producto, añadidos, ropas y agradecer". Todo iba bien hasta que un día por la puerta apareció la mismísima Whitney Houston.

"Alguien me retó a hacer el 'Discurso Gap' en ella. Ya sabes. Así que me acerqué como si no supiera quién era y le dije 'Hola, solo quiero que sepas que tenemos productos en oferta y asegurarme de que has visto nuestros nuevos colores'. Me miró como si estuviera loca", explicó en USA Today. La reacción de la cantante no se hizo esperar: "Volvió al vestidor y pidió que le atendiera cualquier otra persona. Es cierto, es cierto. Cualquier otra, lo que me hizo reír, porque estaba siendo molesta, pero al fin y al cabo era mi trabajo".

Por suerte para ella, en 1999 debutó delante de las cámaras en la película 'Muérete bonita', y ya no abandonaría el camino de la fama hasta estar nominada a 6 Óscars (y aún no ganar ninguno) y ganar dos años seguidos el Globo de Oro. Por suerte, nunca tuvo que decirle el 'Discurso Gap' a nadie más. Algo es algo.

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