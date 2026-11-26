Decía Pedro Almodóvar hace poco, hablando de 'La bola negra' en 'La revuelta', que algo que le entusiasmaba enormemente del éxito de la película era su capacidad para conseguir que los jóvenes volvieran al cine y se acercaran a una historia sobre la guerra y nuestra memoria colectiva. En ese logro ha tenido mucho que ver el talento para hacer cine de sus directores, Los Javis, pero también el empeño, así como la de todo su equipo, para impregnarse por completo de la época, algo que Claudio Molina Gómez, profesor de Historia, ha querido destacar en una entrevista publicada hoy.

No ha hecho un análisis completo del largometraje. En su lugar, ha querido fijarse en una escena que muchos espectadores seguramente conocen de memoria tras verla varias veces en el tráiler y en la película: aquella en la que Penélope Cruz aparece como cupletista. Según el historiador, se trata de una secuencia con una sólida base histórica, ya que el cuplé y el cabaret sirvieron para animar tanto a los soldados como a una sociedad marcada por la crisis del 98, al tiempo que ofrecían un espacio de expresión y visibilidad para el colectivo LGTBIQ+, pese al estigma y los abusos de la época.

"Se dedicaban a entretener y subir la moral de soldados y de una España en decadencia"

"La escena es pura representación real. El cuplé y los espacios con cabarets se popularizaron en España durante el reinado de Alfonso XIII. Era toda una mezcla de estilos y artes que iban desde el diseño de ropa, música o un despliegue de magia corpórea", explica Claudio Molina Gómez a los compañeros de Semana. "Se dedicaban a entretener y subir la moral de soldados y de una España en decadencia tras la pesadumbre de la crisis del 98 y eran contratadas, como en la película, para el disfrute de los soldados para levantar los ánimos", añade, explicando que pese a todo no tenían precisamente lo que se dice buena fama.

"Son mujeres estigmatizadas por salirse de la moral"

Por lo que su vida no era precisamente de color de rosa. "Son mujeres estigmatizadas por salirse de la moral y señaladas en una posición muy denigrante. (…) Dar tu vida al espectáculo tiene la dualidad de la creación de un símbolo, de un estrellato y un escarnio y señalamiento, ya que se consideraban mancilladas en su honor y moral". Aún así, entre la censura, la represión policial, el señalamiento público y las polémicas, "estos pequeños espacios abrían unas grietas para la existencia que motivan y representan maravillosamente las capacidades de estas artistas". "El discurso que tiene Penélope con Guitarricadelafuente, cuando habla del travestismo y de la capacidad de libertad que pueden expresar, es precioso", concluye el experto en líneas finales.

La entrevista de Semana es mucho más completa, por lo que os invito a leerla. 'La bola negra' lleva ya seis millones de espectadores en España y se ha convertido en la película más taquillera del año en las salas nacionales. Ahora se prepara para aterrizar en Netflix a nivel internacional. Después empezará su temporada de premios que promete ser prolífica a tenor de lo mucho que está gustando la película, ya no solo a la audiencia, sino a académicos de cine y críticos de la prensa española y mundial.

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