Este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es una buena ocasión para recuperar una miniserie que aborda una de las conversaciones más incómodas y que debemos seguir poniendo sobre la mesa: cómo se construyen las relaciones, la sexualidad y las ideas sobre el consentimiento durante la adolescencia.

'Pubertat', creada por Leticia Dolera para HBO Max, se adentra en una denuncia de agresión sexual entre menores para explorar un problema que va mucho más allá de lo ocurrido entre un grupo de adolescentes. La educación afectivo-sexual, la influencia de la pornografía, los modelos de masculinidad y el papel de las familias a la hora de abordar conversaciones incómodas son algunos de los temas que atraviesan esta ficción.

Consentimiento y violencia sexual

'Pubertat' nos traslada a un pueblo de la costa catalana donde una comunidad aparentemente tranquila es sacudida por una denuncia de agresión sexual que señala a tres adolescentes de entre 13 y 14 años. Todo comienza a raíz de unos hechos ocurridos durante las fiestas populares, pero pronto el conflicto deja de afectar solamente a los jóvenes implicados y alcanza también a sus familias, sus amistades y al conjunto de la comunidad.

La historia se desarrolla alrededor de una colla castellera, una tradición colectiva que sirve como escenario y metáfora de una sociedad en la que todos están conectados, aunque no siempre quieran hacerse responsables de lo que ocurre a su alrededor.

Una de las grandes virtudes de la serie es que no convierte un asunto tan delicado en un simple misterio que haya que resolver. A medida que avanzan los seis episodios, vamos conociendo diferentes versiones de lo sucedido y descubriendo que detrás de cada personaje hay miedos, prejuicios, contradicciones y heridas que condicionan su manera de reaccionar.

No se trata de justificar comportamientos ni de restar importancia al daño que puede sufrir una víctima, sino de entender cómo se construyen determinadas conductas y qué ocurre cuando los adultos se enfrentan a una situación para la que tampoco están preparados. La ficción se mueve en una zona de grises que exige al espectador abandonar las conclusiones precipitadas y prestar atención a todo lo que rodea al conflicto.

Y ahí aparece uno de los temas más importantes de 'Pubertat': la educación sexual de los adolescentes y la responsabilidad que tenemos como sociedad en ella. La serie señala cómo la pornografía, las redes sociales y determinados modelos de masculinidad pueden influir en la forma en que los jóvenes entienden el deseo, las relaciones y el consentimiento.

Pero también dirige la mirada hacia los adultos, que muchas veces prefieren evitar conversaciones incómodas, minimizar ciertas actitudes o pensar que estas cosas ocurren siempre en otras familias. Lo verdaderamente inquietante es comprobar hasta qué punto algunos comportamientos se normalizan y se transmiten de una generación a otra sin que nadie se detenga a cuestionarlos.

Leticia Dolera, que escribe, dirige y también forma parte del reparto, construye un relato coral en el que los adolescentes no son los únicos que tienen que enfrentarse a sus contradicciones. Los padres y madres de los implicados también quedan retratados en toda su complejidad, con sus dificultades para escuchar, sus prejuicios y sus intentos de proteger a sus hijos incluso cuando eso significa no querer ver determinadas realidades.

El reparto adulto, con intérpretes como Betsy Túrnez, Xavi Sáez y la propia Dolera, acompaña a un grupo de jóvenes actores que sostienen buena parte de la tensión dramática. La serie acierta especialmente al darles espacio para ser personajes con matices, en lugar de convertirlos en simples ejemplos de una tesis.

Otro de sus grandes aciertos es que no necesita recrearse en la violencia ni recurrir al impacto fácil para hablar de sus consecuencias. Su narración avanza poco a poco, reconstruyendo los acontecimientos desde distintos puntos de vista y dejando que las preguntas se acumulen hasta que resulta imposible mirar hacia otro lado.

Puede que su ritmo pausado y la cantidad de conflictos que plantea exijan cierta paciencia, pero esa elección también permite que el espectador se detenga en los detalles y entienda que el problema va mucho más allá de un caso concreto.

Con seis episodios de unos 45 minutos, 'Pubertat' es una miniserie especialmente pertinente para recuperar en cualquier momento del año, pero especialmente hoy, no solo por lo que cuenta sobre la violencia sexual, sino por cómo invita a hablar de prevención, consentimiento, educación y responsabilidad colectiva.

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