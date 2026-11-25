Leonardo DiCaprio tardó años en conseguir su primer Oscar, pero pocas interpretaciones justifican tanto un premio como la que nos dejó en 'El renacido'. Alejandro González Iñárritu le puso delante uno de los rodajes más exigentes de su carrera y el resultado es una película que te hace pasar frío, hambre y hasta cierto agobio desde el sofá.

Basada libremente en la historia real del explorador Hugh Glass, esta aventura de supervivencia y venganza nos lleva hasta una Norteamérica salvaje e implacable, donde un hombre tendrá que aferrarse a lo poco que le queda para seguir con vida.

Una experiencia salvaje que merece la pena

Estrenada en 2015 y dirigida por Alejandro González Iñárritu, 'El renacido' nos traslada a la Norteamérica del siglo XIX, donde Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) trabaja como explorador y guía de una expedición de tramperos. Durante una incursión por territorio salvaje, Glass sufre el brutal ataque de un oso que lo deja al borde de la muerte.

Sus compañeros, convencidos de que no sobrevivirá, deciden abandonarlo, pero antes le encomiendan a John Fitzgerald (Tom Hardy) que permanezca a su lado. La situación da un giro cuando Fitzgerald traiciona al grupo y deja a Glass completamente indefenso.

A partir de ahí, la película se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir. Herido, sin apenas fuerzas y rodeado de un paisaje tan hermoso como hostil, el protagonista tendrá que atravesar bosques, ríos helados y montañas mientras intenta regresar junto a los suyos. Pero no se trata únicamente de una historia de supervivencia: Glass tiene una razón muy concreta para seguir adelante y la venganza se convierte en el motor de un viaje que parece no tener fin.

Uno de los grandes atractivos de 'El renacido' está en su apartado visual. Iñárritu y el director de fotografía Emmanuel Lubezki construyen una película que aprovecha al máximo los paisajes naturales, la luz y los planos largos para sumergirnos en una experiencia casi física. La nieve, el barro, el frío y la inmensidad de los bosques no son simples decorados, sino elementos que condicionan cada movimiento de los personajes.

Hay escenas que parecen sacadas de una pesadilla y otras que resultan de una belleza sobrecogedora. Y, por supuesto, está Leonardo DiCaprio. Su interpretación de Hugh Glass es uno de los grandes reclamos de la película y le valió el Oscar al mejor actor protagonista, después de varias nominaciones sin premio.

Aquí tiene poco espacio para los grandes discursos, porque buena parte de su trabajo consiste en transmitir el dolor, el agotamiento y la determinación de un hombre que apenas puede mantenerse en pie. A su lado, Tom Hardy compone un antagonista tan despreciable como fascinante.

Eso sí, conviene acercarse a ella sabiendo qué tipo de experiencia propone. 'El renacido' no es una película especialmente ligera ni tiene demasiada prisa por llegar a su desenlace. Sus casi dos horas y media están llenas de silencios, secuencias contemplativas y momentos de una violencia bastante explícita. Pero precisamente ahí está la gracia.

Si todavía no la has visto, o te apetece revisitarla, tienes una última oportunidad para hacerlo en Netflix, porque 'El renacido' abandonará el catálogo de la plataforma el próximo 30 de noviembre.

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